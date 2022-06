Unbekannte legen Feuer in Wald bei Löwenberger Land

Löwenberger Land/Neuruppin. Unbekannte haben in einem Waldstück nahe der Bundesstraße 96 bei der Gemeinde Löwenberger Land (Oberhavel) Feuer gelegt. Dabei sei ein Waldgebiet von etwa 6000 Quadratmetern abgebrannt, teilte die Polizei von Neuruppin mit. Als in der Nacht zum Montag die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, beobachteten sie einen Kleinwagen, der durch den Wald in Richtung des Ortsteiles Nassenheide davon fuhr. Eine Suche nach dem Fahrzeug blieb ergebnislos. Mithilfe gesicherter Spuren soll weiter ermittelt werden.

