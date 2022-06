Neuer Glanz für Alt-Hohenschönhausen

Berlin. Etwa 45 Fußballfelder ist das Areal in Alt-Hohenschönhausen zwischen Gärtner-, Gensler-, Lichtenauer- und Ferdinand-Schultze-Straße groß. Im Zentrum des in die Jahre gekommenen Industriegebiets liegt ein alter Güterbahnhof. Wer heute über das Areal streift, findet vor allem Schrottautos, Container und häufig baufällige Hallen. In einer der Baracken hatte sich einst der Rockerclub Hells Angels eingemietet. Das Gebiet sei so kaum zukunftsfähig, befindet Sebastian Junghänel. „Die letzten 30 Jahre ging es eher aufwärts anstatt abwärts“, sagt er am Montag bei einem Termin mit Journalisten.

Junghänel ist angetreten, um das zu ändern. Der 44 Jahre alte gebürtiger Schweriner ist einer der Geschäftsführer des Projektentwicklers Zeitgeist Asset Management, dem mittlerweile das 27 Hektar große Gelände im Herzen des Berliner Bezirks Lichtenberg gehört. Das Unternehmen, hinter dem ein großes ostdeutsches Versorgungswerk als Geldgeber steht, hat große Pläne. „27 Hektar Möglichkeiten“ hat Zeitgeist das Projekt im Osten der Hauptstadt getauft. Über die nächsten zehn Jahre verteilt soll gut eine Milliarde Euro investiert werden.

Wohnen, Gewerbeflächen, aber auch Parkanlagen und Spielplätze sollen entstehen

Angedacht ist ein modernes Stadtquartier, das Arbeiten, Leben und Wohnen miteinander verbindet. Insgesamt könnten, so Zeitgeist, 3500 neue Wohnungen entstehen – 1050 davon sozialgebunden. Auf der Industriebrache neben der Gedenkstätte Hohenschönhausen sei zudem Platz für 200 neue Betriebe mit insgesamt wohl 2700 Arbeitsplätzen. Hinzu kommen sollen 42.000 Quadratmeter Grün- und 7000 Quadratmeter Spielplatzflächen. Einen Platz finden soll aber auch soziale Infrastruktur wie Kitas und Grundschulen. Auch Räume für Cafés oder andere Begegnungsorte sollen mitgedacht werden, verspricht der Entwickler.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Konkret sind viele der Pläne aber noch nicht. Man werde in die weitere Entwicklung auch Ideen der Anwohner miteinbeziehen und habe zunächst ganz bewusst auf Visualisierungen verzichtet, sagt Junghänel. Derzeit sei es aber so, dass die Bewohner rund um die brache Fläche fast nichts von dem Ort hätten. Zeitgeist habe bereits eine Befragung durchgeführt. Vor allem Begegnungsmöglichkeiten fehlten vielen Alt-Hohenschönhausenern, die im direkten Umfeld leben. Weitere Anregungen können entweder in einem vor Ort aufgestellten Briefkasten oder über das Internet übermittelt werden, so Entwickler Junghänel, der in Berlin Wirtschaftsingenieurwesen und Architektur studiert hat.

Mit drei Bauprojekten soll es im Sommer 2023 losgehen

Junghänel hatte Zeitgeist 2014 in Prag gegründet. Damals war er mit seinem Geschäftspartner Peter Noack noch für den deutschen Baukonzern Hochtief tätig. Bislang habe man eigenen Angaben zufolge 50 Projekte umgesetzt – vor allem in der tschechischen Hauptstadt und in Polen. In Alt-Hohenschönhausen kaufte Zeitgeist schon 2014 das erste Grundstück. Seitdem sind von gut einem Dutzend unterschiedlicher Eigentümer weitere hinzugekommen, sodass nun das gesamte Areal entwickelt werden kann. Vom Bezirk werde man dabei unterstützt, sagt Junghänel. Auch der Berliner Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel und die Regierende Bürgermeisterin Giffey (beide SPD) würden das Projekt kennen.

Der Baubeginn soll derzeitigen Plänen zufolge in einem Jahr erfolgen. Für die ersten drei Projekte auf einer Fläche von gut 50.000 Quadratmetern habe Zeitgeist bereits erste genehmigte Bauvoranfragen erhalten. Geplant ist zunächst eine Meistermeile für kleinteiliges Gewerbe, eine Ateliermeile für Künstler und ein Azubi-Hostel.