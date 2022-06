Giffey und Saleh bleiben Landesvorsitzende der Berliner SPD

Berlin. Eine große Überraschung ist ausgeblieben, doch das Ergebnis fiel deutlich schwächer aus als vorab erwartet: Beim Landesparteitag der Berliner SPD sind am Sonntag die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Raed Saleh, Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, als Landesvorstand wieder gewählt wo-rden.

Für Giffey stimmten dabei rund 58,9 Prozent der Delegierten, gut 31 Prozent votierten gegen sie. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2020 war die Zustimmung für Giffey noch erheblich größer ausgefallen. Damals hatten 89,4 Prozent der Delegierten für sie gestimmt. Für Saleh votierten am Sonntag 57,4 Prozent der Delegierten. Bei der vergangenen Wahl hatte er 68,7 Prozent der Stimmen erhalten. Eigentlich hatte er darauf gesetzt, dieses Ergebnis wieder zu erreichen, für Giffey war sogar mit noch höherer Zustimmung gerechnet worden. Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben.

Seit 2019 war es der erste Landesparteitag der SPD, der wieder in Präsenz stattgefunden hat. 268 Delegierte kamen dazu ins angenehm kühle Konferenzzentrum des Neuköllner Hotels „Estrel“, während draußen hochsommerliche Temperaturen herrschten.

Giffey will SPD im Berliner Zentrum stärken

Giffey hatte vor der Wahl betont, dass sie die Arbeit im Vorstand gemeinsam mit Saleh gern fortsetzen würde. Sie seien die „ideale gegenseitige Ergänzung“, sagte Giffey. „Ich glaube, dass wir uns wirklich gefunden haben für diese Aufgabe.“ Als Herausforderung für die Zukunft benannte sie es unter anderem, die SPD im Berliner Zentrum zu stärken. Dabei gebe es viel zu tun, das habe man aber auf dem Schirm, so die Landeschefin der Sozialdemokraten.

Bei der vergangenen Wahl hatten in den Innenstadtbezirken die Grünen dominiert, unter anderem stellt die Partei auch die Bezirksbürgermeister und -bürgermeisterinnen in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf. In letzterem Bezirk hatte in der vorherigen Legislatur noch ein SPD-Politiker als Rathauschef agiert. „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Grünen automatisch die Mitte haben“, sagte Giffey nun. „Wir müssen etwas dagegen tun.“

Thema war auch der Zusammenhalt in der SPD

In ihrer Rede wurde die Politikerin auch persönlich, sie erinnerte an die „schwierigen Zeiten“, durch die sie selbst in den vergangenen Jahren gegangen sei. Damit spielte sie wohl auf die langjährigen Diskussionen um ihre Doktorarbeit an; nach mehreren Überprüfungen hatte die Freie Universität Berlin ihr den Doktorgrad im vergangenen Juni schließlich entzogen. Wenige Wochen vorher war Giffey als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Die Parteimitglieder hätten sie damals gestützt, sagte Giffey. „Meine SPD hat auch in schwierigen Zeiten hinter mir und zu mir gestanden.“

Thema beim Landesparteitag war auch der Zusammenhalt in der SPD. Giffey forderte, dass die Partei auf allen Ebenen geschlossen auftreten müsse. „Wir wollen Politik aus einem Guss“, sagte sie. Dazu müssen Partei, Fraktion und Senat zusammenarbeiten, ebenso wie die Kooperation zwischen Bezirken, Land und Bund funktionieren müsse.

Auch Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit, der auf dem Landesparteitag für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt wurde, rief die Partei zur Geschlossenheit auf. „Die SPD war immer dann stark, wenn sie gemeinsam aufgetreten ist“, sagte er. Ähnlich wie Giffey erklärte er, dass Landesparteitag, Fraktion und die sozialdemokratischen Senatsmitglieder zusammenarbeiten müssten, und nicht gegeneinander. „Dann hat die SPD eine Chance“, sagte Wowereit, der bei seiner Ehrung mit großem Applaus empfangen. Wenn er in seiner Zeit als Regierender Bürgermeister auf dem Landesparteitag gestanden habe, sagte er, sei das nicht immer der Fall gewesen.