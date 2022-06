Teltow-Fläming Brand in Kompostieranlage in Jühnsdorf

Jühnsdorf. Rund 160 Kubikmeter Kompost sind am Samstag in einer Anlage in Jühnsdorf (Teltow-Fläming) in Brand geraten. Feuerwehrleute seien vor Ort, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg. Anwohner wurden vor starkem Rauch und Brandgeruch gewarnt. Die Ursache des Feuers sei unklar, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220618-99-713435/2

