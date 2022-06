Die Toten Hosen kommen am 20. August 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Flughafen Tempelhof: Die Toten Hosen spielen am 20. August in Berlin.

Flughafen Tempelhof Die Toten Hosen live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Toten Hosen feiern Jubiläum: Unter dem Titel "Alles aus Liebe – 40 Jahre die Toten Hosen" wird die Punkrock-Band ab Juni 2022 elf Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen und am 20. August 2022 für einen Auftritt nach Berlin kommen. "Wir können es kaum erwarten, dass es wieder losgeht" schreibt die Band auf der Veranstalterseite: "Dem Anlass angemessen möchten wir uns natürlich als perfekte Gastgeber erweisen. Deshalb sind wir jetzt schon mitten in den Vorbereitungen, um zu unserem runden Geburtstag gemeinsam mit den Gästen und Euch ordentlich die Kuh fliegen zu lassen."

Mit im Gepäck haben die Hosen neben ihren aktuellen Singles "Scheiss Wessis" und "Teufel" eine Auswahl an Publikumslieblingen und persönlichen Lieblingsliedern aus 40 Jahren Bandgeschichte wie "Hier kommt Alex", "Alles aus Liebe" und "Tage wie diese". Fans dürfen sich auf einen besonderen Jubiläums-Liveauftritt der Hosen in Berlin freuen. Mit dabei sind viele Freunde und Wegbegleiter der Band, Gastauftritte und jeder, der sich anschließen und feiern will.

Wo werden die Toten Hosen auftreten?

Das Open-Air-Konzert findet auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof (Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin) statt. Der Flughafen Tempelhof wurde 2008 für den Flugverkehr geschlossen und bietet seitdem eine der spektakulärsten und historisch bedeutendsten Eventlocations Berlins auf dem Messen, Musik- und Sportveranstaltungen ihren Platz finden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Toten Hosen in Tempelhof sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 71,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (20. August 2022) um 14.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 17.30 Uhr.

Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Welche Songs werden die Toten Hosen in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert am Flughafen Tempelhof davon abweichen, aber diese Songs spielten die Toten Hosen bei ihrem Auftritt im Juni 2022 in Rostock:

Alle sagen das Auswärtsspiel Altes Fieber Madelaine (aus Lüdenscheid) Bonnie & Clyde Liebeslied 112 Laune der Natur Das ist der Moment Alles passiert Niemals einer Meinung Die Schöne und das Biest Chaot (in mir) Wannsee Unter den Wolken Draußen vor der Tür Steh auf, wenn du am Boden bist Du lebst nur einmal (vorher) Pushed Again Alles aus Liebe Wünsch DIR was Here Comes Alex

Zugabe:

Scheiss Wessis Scheiss Ossis Bayern Eisgekühlter Bommerlunder Schönen Gruß, auf Wiederseh'n Tage wie diese I Feel Fine Freunde You'll Never Walk Alone Kein Grund zur Traurigkeit

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch des Flughafens Tempelhof?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Besuchs- und Hygienehinweise.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Flughafen Tempelhof?

Für Autofahrer stehen auf dem ehemaligen Flughafengelände drei Parkplatzzonen bereit. Die Betreiber empfehlen allerdings dennoch die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Standort ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Die U-Bahnstationen Platz der Luftbrücke und Paradestraße (U6) sowie die S-Bahn-Station Tempelhof liegen in fußläufiger Entfernung zum ehemaligen Flughafenareal. Mehrere Bushaltestellen (Linien 104, 248, M46) befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

Die Toten Hosen live in Berlin, Sonnabend, 20. August 2022, Einlass ab 14.30 Uhr, Konzertbeginn 17:30 Uhr, Flughafen Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin