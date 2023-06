Fête de la Musique heute in Berlin 2023: Programm, Highlights – alle Tipps

Die Fête de la Musique 2023 findet heute (Mittwoch, 21. Juni) in Berlin statt

Das Programm ist gigantisch: 621 Veranstaltungen sind auf mehr als 200 Bühnen geplant

Was sind die Highlights? Wo finden die Konzerte statt? Alle Infos zum Musikfestival

Berlin. Zum Start des Sommers beschenkt sich Berlin wieder mit viel Musik bei der Fête de la Musique. Auf mehr als 200 Bühnen und in vielen Straßen in der ganzen Stadt beteiligen sich heute Musiker kostenlos an der Feier und stellen mit ihren Gratis-Konzerten ihre Musik vor.

Das Musikfest wird 2023 gemeinsam mit vielen anderen Städten auf der Welt gefeiert. 1982 wurde es zum ersten Mal in Frankreich veranstaltet. Seit 1995 findet es jährlich auch in Berlin statt. Lesen Sie auch: Fête de la Musique 2023 in Pankow: Das Programm im Überblick

Wann findet die Fête de la Musique 2023 in Berlin statt?

Straßenmusiker bei der Fête de la Musique (Archivbild).

Das größte Musikfest der Welt findet immer am Sommeranfang, am längsten Tag des Jahres und in der kürzesten Nacht, statt. Los geht's am Mittwochnachmittag, 21. Juni 2023: Bis 22 Uhr wird an mehr als 200 festen Veranstaltungsorten musiziert, gerockt und gesungen. Nach 22 Uhr wird an einigen Orten indoor im Rahmen der Fête de la Nuit weitergemacht – in in Clubs, Kneipen und Bars.

Wo findet das Musikfest in Berlin statt?

In der ganzen Stadt: Dank der Ausnahmezulassung für Straßenmusik kann am 21. Juni in der Zeit von 16 bis 22 Uhr in ganz Berlin auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen musiziert werden.

Programm: Was sind die Highlights der Fête de la Musique 2023 in Berlin?

Straßenmusik gehört zu Berlin wie der Bär: Während der Fête de la Musique spielen Künstler in der ganzen Stadt – hier am U-Bahnhof Eberswalder Straße (Archivbild).

Es ist gar nicht so leicht, aus der Fülle der Konzerte einzelne Auftritte hervorzuheben: 621 Veranstaltungen werden aktuell auf der Website der Fête de la Musique angezeigt. Allein in Friedrichshain-Kreuzberg – dem diesjährigen Partnerbezirk der Fête de la Musique – gibt es 99 Konzerte. Gespielt wird dort und in allen anderen Bezirken jedes erdenkliche Musikgenre: HipHop, Funk, Klassik, Latin, Pop, Punk, Reggae oder Rock.

Auch die Veranstaltungsorte dürfen als spektakulär bezeichnet werden: Bühnen gibt es etwa auf dem Tempelhofer Feld, in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg oder im Heimathafen Neukölln, im Biergarten Golgatha in Kreuzberg oder im Badehaus auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain.

Zu den Programm-Highlights zählen außerdem die Bühnen am Brandenburger Tor und im Festival Village am Neptunbrunnen mit einem Programm, das in Zusammenarbeit mit den Special Olympics World Games entstanden ist. Das Centre Culturel La Place und die Compagnie Antoinette Gomiz warten mit einem Hip-Hop und Breakdance-Battle am Berliner Wahrzeichen auf, während Graf Fidi und das Tropical Bass Collective La Byle Hip-Hop und passende Schwingungen am Brandenburger Tor bieten.

Ist die Fête de la Musique für Kinder geeignet?

Ja, auf vielen Bühnen gibt es ein Kinderprogramm. Am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg etwa wird ab 15 Uhr die "Kinder Fête de la Musique" gefeiert. Auf der Bühne am Biergarten Golgatha steht um 17 Uhr die Kinder-Rockband "Raketen Erna".

Fête de la Nuit: Wo kann man nach 22 Uhr weiterfeiern?

An zahlreichen Standorten wird bis weit in die Nacht hinein weitergefeiert. Kostenlos gefeiert wird ab 23 Uhr im Void-Club am Ostkreuz mit Techno und Drum 'n' Bass. Auch im Ritter Butzke in Kreuzberg steigt ab 23 Uhr die Aftershowparty, auch hier kostenlos. Im Alex Berlin an der Rudolfstraße in Friedrichshain gibt es auch zu späterer Stunde noch Live-Konzerte. Und im Kesselhaus der Kulturbrauerei wird wieder die "French Night" gefeiert.

Ab 22 Uhr wird drinnen gefeiert

Was kostet der Eintritt?

Alle Events der Fête de la Musique 2023 können kostenlos besucht werden.

Wie ist die Fête de la Musique entstanden?

1982 wurde in Frankreich durch den damaligen Kulturminister Jack Lang die Fête de la Musique aus der Taufe gehoben. Seitdem werden jährlich am 21. Juni alle Musikschaffenden des Landes dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen und Musik zu machen. Das Sommermusikfest wurde bald zum Exportschlager. 2017 wurde die Fête unter verschiedenen Namen in mehr als 120 Ländern in mehr als 700 Städten gefeiert. In Berlin existiert die Fête de la Musique seit 1995.

Das sind die schönsten Bilder der Fête de la Musique 2019:

Faszinierender Anblick: eine indonesische Gamelan-Prozession vor dem Schloss Charlottenburg. Foto: Jörg Krauthöfer

Lautstarke Klänge vom indonesischen Orchester auf dem Schlossplatz in Charlottenburg. Foto: Jörg Krauthöfer

Viele Menschen nehmen am gemeinsamen Singen vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt teil. Foto: Christoph Soeder / dpa

Manfred Blochmann (M.) beteiligt sich vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt an einer La-Ola-Welle. Foto: Christoph Soeder / dpa

Werner Bauschlicher, Mitglied des Chors Spandauer Liederhort 2003, setzt beim gemeinsamen Singen im Rahmen der Fête de la Musique vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt zu einem spontanen Solo an. Foto: Christoph Soeder / dpa



Am Rüdesheimer Platz spielt das Jazzorchester Kreuzberg auf. Foto: Jörg Krauthöfer

Den Anfang der Fête machte bereits am Donnerstagabend die „Grand Fanfare des Berlin Brass Festivals“ in Köpenick. Foto: Jörg Krauthöfer

Farbenfroher Auftakt der Fête da la Musique in Köpenick. Mit mehr als 25 angemeldeten Musikorten ist der Bezirk Treptow-Köpenick einer der Bezirke mit den meisten Bühnen. Foto: Jörg Krauthöfer

Vielfalt in Köpenick - fast wähnt man sich auf dem Karneval der Kulturen. Foto: Jörg Krauthöfer

Die Band Monsieur Doumani spielt in Köpenick auf. Foto: Jörg Krauthöfer