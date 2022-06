Fête de la Musique in Berlin 2022 - Programm, Termine, Standorte

Die Fête de la Musique findet in Berlin an mehr als 100 Open-Air- und Indoor-Standorten statt. Das sind die Highlights 2022.

Straßenfestival Was Sie zur Fête de la Musique 2022 in Berlin wissen müssen

Berlin. Zum Sommeranfang beschenkt sich die Hauptstadt wieder mit viel Musik bei der Fête de la Musique. Nach zwei Jahren, in denen das Fest aufgrund der Covid-19-Pandemie hauptsächlich digital in Livestreams stattfand, geht es in diesem Jahr wieder raus in den Berliner Abend zum gemeinsamen Musikerlebnis. An mehr als 100 Open-Air- und Indoor-Standorten und in vielen Straßen in der ganzen Stadt beteiligen sich Musiker kostenlos an der Feier und stellen ihre Musik vor.

Das Musikfest feiert 2022 gemeinsam mit vielen anderen Städten auf der Welt das 40. Jubiläum der Veranstaltung. 1982 wurde es zum ersten Mal in Frankreich veranstaltet. Seit 1995 wird es jährlich auch in Berlin gefeiert.

Wann findet die Fête de la Musique 2022 in Berlin statt?

Das größte Musikfest der Welt findet immer am Sommeranfang, am längsten Tag des Jahres und in der kürzesten Nacht statt. Los geht es am Dienstag, dem 21. Juni 2022: Bis 22 Uhr wird an mehr als 100 festen Veranstaltungsorten musiziert, gerockt und gesungen. Nach 22 Uhr wird an einigen Orten dann noch im Rahmen der Fête de la Nuit weitergemacht. Am Vorabend der Fête de la Musique findet das Auftaktkonzert in Neukölln statt (Montag, 20. Juni 2022, 17-23 Uhr, Gemeinschaftshaus Gropiusstadt).

Wo findet das Musikfest in Berlin statt?

In der ganzen Stadt: Dank der Ausnahmezulassung für Straßenmusik kann am 21. Juni in der Zeit von 16 bis 22 Uhr in ganz Berlin auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen musiziert werden. Musikalische „Ballungszentren“ mit kurzen Wegen findet man in Neukölln und Spandau, wo sich das Fest wie ein roter Faden durch die Altstadt zieht, an der Revaler Strasse in Friedrichshain, an der Karl-Marx-Allee und der Friedrichstrasse, Unter den Linden und am Rosa-Luxemburg-Platz.

Straßenmusik gehört zu Berlin wie der Bär: Während der Fête de la Musique spielen Künstler in der ganzen Stadt – hier am U-Bahnhof Eberswalder Straße (Archivbild).

Foto: imago stock

Programm: Was sind die Highlights des Musikfests 2022?

Besonderer Fokus liegt 2022 auf Neukölln, dem diesjährigen Partnerbezirk der Fête de la Musique. Auf 24 Bühnen werden sich dort musikalischer Nachwuchs, Indie-Gruppen, aber auch bekanntere Acts austoben. "Ich bin unheimlich stolz, dass wir es geschafft haben, als Partnerbezirk wahrgenommen zu werden," meint Neuköllns Kulturstadträtin Karin Korte (SPD): "Die musikalische Vielfalt unseres Bezirks machen nicht nur Leuchttürme wie unsere Musikschule Paul Hindemith, die Neuköllner Oper, die Global Music Academy, das Deutsche Chorzentrum oder die Werkstatt der Kulturen aus, sondern eine große Bandbreite freier Gruppen aller Musikrichtungen.“

Selbstverständlich gibt es aber auch eine Vielzahl weiterer Höhepunkte in der ganzen Stadt zu erleben So wird die Fête de la Musique in diesem Jahr als Gast und Partner der Special Olympics erstmals am Brandenburger Tor stattfinden. Beim großen Fest der Vielfalt werden vielfältige Klänge vom Festivalstandort am Neptunbrunnen und am Brandenburger Tor erklingen.

Neben festen Institutionen wie dem Yaam, dem Frannz Biergarten, dem Heimathafen Neukölln, dem Badehaus und dem Quasimodo wird in diesem Jahr auch erstmals das Zeiss-Großplanetarium beim Fest mit dabei sein. Als besonderes Highlight können Besucher im Planetariumssaal unter der Projektion des Berliner Sternenhimmels Livemusik genießen. Wer den echten Himmel bevorzugt, wird auf dem Dach des Planetariums fündig, wo ebenfalls Künstler auftreten.

Hier finden Sie das vollständige Programm der Fête de la Musique 2022.

Ist die Fête de la Musique für Kinder geeignet?

Ja, mindestens vier Standorte haben spezielle Angebote für Kinder im Programm - zum Zuhören und Mitsingen, Tanzen, Musikinstrumente ausprobieren und Spielen: So treten auf einer Paletten-Bühne im Blankenstein-Park zwischen Friedrichshain und Prenzlauer Berg "Tina und die Ohrwürmer" mit Kinderliedern auf. Musik für Kinder kann man außerdem in den Kleingartenanlagen Bornholm I und II lauschen. Eine Kinder- und Jugendbühne für Nachwuchsmusiker findet sich mit Maries Bühne in der Marienburger Straße 41-46. Außerdem wird im Kreuzberger Civilipark HipHop und R´n´B zum Mitmachen angeboten.

Fête de la Nuit: Wo kann man nach 22 Uhr weiterfeiern?

An zahlreichen Standorten wird bis weit in die Nacht hinein weitergefeiert. So setzt etwa der Gretchen Club sein Nachmittagsprogramm ab 22 Uhr einfach in den Innenräumen fort. Daneben öffnen einige reine Nachtbühnen ihre Tore für Besucher. Im Kesselhaus werden ab 22 Uhr bei der "French Night" neue Musik und Künstler aus Frankreich präsentiert. In diesem Jahr sind es die Pariser Band Lulu Van Trapp und DJ Mosimann.

Ab 22 Uhr wird drinnen gefeiert

Foto: Andreas Lander / picture-alliance/ ZB

Was kostet der Eintritt?

Alle Events der Fête de la Musique 2022 können kostenlos besucht werden.

Wie ist die Fête de la Musique entstanden?

1982 wurde in Frankreich durch den damaligen Kulturminister Jack Lang die Fête de la Musique aus der Taufe gehoben. Seitdem werden jährlich am 21. Juni alle Musikschaffenden des Landes dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen und Musik zu machen. Das Sommermusikfest wurde bald zum Exportschlager. 2017 wurde die Fête unter verschiedenen Namen in mehr als 120 Ländern in mehr als 700 Städten gefeiert. In Berlin existiert die Fête de la Musique seit 1995.

Das sind die schönsten Bilder der Fête de la Musique 2019:

Faszinierender Anblick: eine indonesische Gamelan-Prozession vor dem Schloss Charlottenburg. Foto: Jörg Krauthöfer

Lautstarke Klänge vom indonesischen Orchester auf dem Schlossplatz in Charlottenburg. Foto: Jörg Krauthöfer

Viele Menschen nehmen am gemeinsamen Singen vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt teil. Foto: Christoph Soeder / dpa

Manfred Blochmann (M.) beteiligt sich vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt an einer La-Ola-Welle. Foto: Christoph Soeder / dpa

Werner Bauschlicher, Mitglied des Chors Spandauer Liederhort 2003, setzt beim gemeinsamen Singen im Rahmen der Fête de la Musique vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt zu einem spontanen Solo an. Foto: Christoph Soeder / dpa



Am Rüdesheimer Platz spielt das Jazzorchester Kreuzberg auf. Foto: Jörg Krauthöfer

Den Anfang der Fête machte bereits am Donnerstagabend die „Grand Fanfare des Berlin Brass Festivals“ in Köpenick. Foto: Jörg Krauthöfer

Farbenfroher Auftakt der Fête da la Musique in Köpenick. Mit mehr als 25 angemeldeten Musikorten ist der Bezirk Treptow-Köpenick einer der Bezirke mit den meisten Bühnen. Foto: Jörg Krauthöfer

Vielfalt in Köpenick - fast wähnt man sich auf dem Karneval der Kulturen. Foto: Jörg Krauthöfer

Die Band Monsieur Doumani spielt in Köpenick auf. Foto: Jörg Krauthöfer