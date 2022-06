Wetter in Berlin: Hitze endet mit Gewittern und Temperatursturz

Wetter Hitze in Berlin endet mit Gewittern und Temperatursturz

Berlin. Temperaturen weit über 30 Grad: Samstag und Sonntag waren in Berlin und Brandenburg heiß und trocken. Viele suchten Zuflucht in den Freibädern oder an den Badeseen.

Damit ist vorerst Schluss. Der Deutsche Wetterdienst (DWD)rechnet schon für den Sonntagabend und die Nacht zu Montag mit einzelnen kräftigen Gewittern mit Starkegen um 20 Liter pro Quadratmeter, schweren Sturmböen bis 95 km/h (10 Beaufort) und möglicherweise Hagel. Auch am Montagmorgen kommen Regenfälle auf. DAbei kann es gerade im Berliner Raum bis in den Süden Brandenburgs gebietsweise mehrere Stunden regnen oder gewittern. Auch unwetterartige Regenmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter seien nicht ausgeschlossen, so der DWD.

Grund ist eine scharfe Luftmassengrenze, die die warme Luft im Nordwesten von sehr heißer Luft im Süden Brandenburgs trennt. Die durchschwenkende Kaltfront beendet dann die kurze Hitzewelle. Es wird deutlich kühler.

Wetter in Berlin - die Aussichten für Sonntagabend und Montag:

Sonntag, 19. Juni: Bis zum Nachmittag verbreitet sonnig. Dann Bildung von einzelnen Quellwolken und örtlichen Schauern. Lokal kräftige Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter, schweren Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen. Temperatuen in Berlin zwischen 34 und 38 Grad. Mit auf Westen drehendem Wind leichter Temperaturrückgang.

Nachts wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer, einzelne Gewitter. Morgens im Südwesten aufkommender schauerartiger Regen, unwetterartige Regenmengen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.

Montag, 20. Juni: Bedeckt, zeitweise Regen, teils schauerartig. Speziell in Berlin und im Süden Brandenburgs auch mehrstündiger teils gewittriger Starkegen möglich. Später wechselnd bewölkt. Höchstwerte nur noch 17 bis 21 Grad.

Nachts gering bewölkt oder klar, Abkühlung auf 10 bis 8 Grad.

