Amtliche Hitzewarnung für Berlin und Teile Brandenburgs

In Berlin und Brandenburg steigen die Temperaturen am Wochenende auf über 30 Grad. In der Nacht zu Sonntag sind Gewitter möglich.

Berlin. Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich an diesem Wochenende auf Hitze und Unwetter einstellen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge steigen Sonnabend die Höchsttemperaturen auf über 30 Grad.

Für die Bundeshauptstadt, Potsdam und weitere Kreise werde – wie auch in vielen anderen Teilen Deutschlands – eine starke Wärmebelastung erwartet, teilte der Wetterdienst am Samstagmorgen auf seiner Internetseite mit.

Experten machen auf hohe UV-Strahlung aufmerksam

Zudem machten die Experten vielerorts auf die ungewohnt hohe UV-Strahlung und die Notwendigkeit entsprechender Schutzmaßnahmen aufmerksam.

Zehn Tipps, um die Berliner Hitze besser zu ertragen

Mit einer zusätzlichen Belastung sei wegen verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet zu rechnen, hieß es etwa in den Hitzewarnungen für Berlin und Potsdam. Expertinnen und Experten hatten vor dem hochsommerlichen Wochenende auch die besonders hohe Waldbrandgefahr angemahnt und vor den Gefahren beim Schwimmen in unbewachten Gewässern gewarnt.

Kräftige Gewitter in der Nacht zu Sonntag

Für den Samstag rechnet der DWD mit Höchstwerten zwischen 30 und 33 Grad im Norden Brandenburgs und zwischen 33 und 36 Grad in Berlin und im Süden Brandenburgs. In der Nacht zum Sonntag sind demnach stellenweise einzelne kräftige Gewitter möglich. Am Sonntag seien im Tagesverlauf örtlich Schauer sowie einzelne Gewitter möglich und Unwetter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sollen demnach auf 25 bis 30 Grad im Norden Brandenburgs und 33 bis 38 Grad im Süden Brandenburgs und in Berlin klettern.

