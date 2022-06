9-Euro-Ticket, Zugausfälle - VBB rät erneut von Reisen an die Ostsee ab

Berlin. Wer bei angekündigten Temperaturen von über 30 Grad an diesem Wochenende daran denkt, von Berlin aus mit seinem 9-Euro-Ticket an die Ostsee oder in die Sächsische Schweiz zu fahren, der sollte sich das noch einmal gründlich überlegen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) warnte, dass es auch an diesem Sonnabend und Sonntag aufgrund von Personalengpässen und Baustellen zu zahlreichen Zugausfällen und Verzögerungen im Regionalverkehr kommen werde. An vielen Stellen könne daher nur ein langwieriger Ersatzverkehr mit Bussen angeboten werden, teilte der VBB mit und riet damit von Reisen an beliebte Urlaubsziele ab. Ähnliche Probleme hatte es bereits über Pfingsten gegeben.

Gleichzeitig zeigte sich die Deutsche Bahn (DB) Regio schon am Freitag mit dem hohen Fahrgastaufkommen – wohl ausgelöst durch das 9-Euro-Ticket – überfordert. Das Unternehmen setzte bereits am Freitagmittag mehrere Tweets ab, wonach der Zustieg weiterer Personen und die Mitnahme von Fahrrädern in diversen Zügen der Linien RE1, RE3 und RE5 nicht mehr möglich sei und doch bitte eine andere Verbindung gewählt werden solle.

Kein Zugverkehr zwischen Karow und Bernau sowie Gesundbrunnen und Oranienburg

Die Einführung des 9-Euro-Tickets scheint dabei für den Verkehrsverbund zur Unzeit gekommen zu sein. Auf seiner Seite schreibt er, dass das Zug-Angebot von Berlin in Richtung Ostsee an den Sommerwochenenden zwar schon seit Jahren sehr beliebt sei. In diesem Sommer werde es aufgrund des 9-Euro-Tickets aber noch viel stärker nachgefragt. Der Aktionszeitraum der Fahrkarte falle zudem in die Sommerferien, in denen zur Entlastung der Pendlerinnen und Pendler regelmäßig verschiedene Baumaßnahmen im Streckennetz umgesetzt würden. „Diese Baumaßnahmen sind langfristig von den Infrastrukturunternehmen geplant und können nicht kurzfristig adaptiert werden“, heißt es aus dem Verbund.

So werden an diesem Wochenende etwa Brücken zwischen den Bahnhöfen Karow und Bernau erneuert, auf der Linie RE5 kommt es zwischen Gesundbrunnen und Oranienburg zu Ausbesserungsarbeiten. Die Ausflugszüge von und nach Rostock, die diese Schienen benutzen, fahren daher nicht. Auch auf der Linie RE7 finden verschiedene Baumaßnahmen statt, unter anderem ist der Abschnitt zwischen Borkheide und Beelitz-Heilstätten unterbrochen. Ab dem folgenden Wochenende sollen auf den Strecken nach Rostock und Stralsund aber wieder alle Züge für die Fahrgäste im Einsatz sein.

VBB will Situation mit Verkehrsunternehmen diskutieren

Nachdem der VBB bereits am vergangenen Wochenende die Qualität des Bahnverkehrs auf den Regionalexpresslinien RE 2, 5 und 7 kontrolliert hatte, hat der Verbund nun angekündigt, in der kommenden Woche die ärgerliche Situation mit seinen Verkehrsunternehmen erörtern zu wollen. Wie genau man Lösungen finden wolle, da blieb man allerdings vage. „Gespräche mit den Verkehrsunternehmen finden durch unser Qualitätsmanagement, für das der VBB zuständig ist, laufend und turnusmäßig statt“, so ein Sprecher auf Anfrage. Dort würden sich der VBB und die Verkehrsunternehmen dann transparent und partnerschaftlich austauschen und die festgestellten Probleme sowie deren etwaige Behebung besprechen.

Heftige Kritik an den momentanen Zuständen kommt indes vom Berliner Fahrgastverband IGEB. „Gerade bei der DB Regio überlagern sich gerade zahlreiche Missstände, die schon lange bestehen und nie angegangen wurden“, sagt Verbandssprecher Jens Wieseke. Das 9-Euro-Ticket sei hierfür nicht verantwortlich und nur vorgeschoben, obgleich es die Situation natürlich zusätzlich verschärfe. „Die Deutsche Bahn muss fürs Erste dringend ihr Baustellenmanagement verbessern“, so Wieseke, „es kann nicht sein, dass in der Reisezeit im Sommer so viele Großbaustellen auf dem Plan stehen.“

Fahrgastverband IGEB: Inter Regio soll wieder eingeführt werden

Auch müsse das Verkehrsunternehmen – ähnlich wie die BVG und die S-Bahn vor einigen Jahren – richtig Geld für eine dringend benötigte Modernisierung ihrer Züge und Strecken in die Hand nehmen. „Nur so sind technische Defekte und Ausfälle zu vermeiden“, ist Wieseke überzeugt. Offensichtlich sei die BVG im Gegensatz zu VBB und DB Regio auch nicht in gleichem Maße von Personalausfällen und Nachwuchsproblemen betroffen und komme trotz des verbilligten Monatstickets nicht an ihre Belastungsgrenze: „Dort läuft es besser.“

Laut IGEB ist hier die Bundespolitik gefragt. „Es war ein Fehler, einfach eine gesamte Zugkategorie zu streichen“, sagt Wieseke und meint damit die Bahnen der Inter Regio. Nun müsse man sich für eine Reise an die Ostsee zwischen überfüllten Regionalzügen und teuren ICs oder ICEs entscheiden. Auch die Inter Regios hätten zwar etwas mehr gekostet, dafür aber den Reisenden Komfort und Platz geboten. „Es wird eine politische Aufgabe des nächsten Jahrzehnts sein, diese Versäumnisse im Bereich Ausflugsverkehr wieder rückgängig zu machen“, so Wieseke. Das Bild, das die DB Regio momentan abgebe, sei für die geplante Mobilitätswende jedenfalls mehr als kontraproduktiv.