Giffey verlässt litauischen Basketball-Rekordmeister Kaunas

Niels Giffey in Aktion.

Berlin (dpa) – Basketball-Nationalspieler Niels Giffey verlässt den litauischen Rekordmeister Zalgiris Kaunas nach nur einer Saison wieder. Das teilte der Club am Freitag mit. Der 31 Jahre alte Berliner kam in der Euroleague auf durchschnittlich 5,6 Punkte und 2,7 Rebounds pro Spiel, in der litauischen Liga lieferte der Flügelspieler ähnliche Zahlen ab.

Giffey hatte zuvor sieben Jahre bei Alba Berlin gespielt und war Kapitän des deutschen Meisters. Insgesamt hat Giffey 398 Pflichtspiele für den Hauptstadtclub absolviert und neben zwei Meisterschaften auch noch zwei Pokalsiege feiern können. Über seine sportliche Zukunft ist derzeit noch nichts bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220617-99-698180/2