Milmersdorf. Ein Motorradfahrer ist mit einem Auto in Milmersdorf (Landkreis Uckermark) zusammengestoßen und an seinen Verletzungen gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte, missachtete der Autofahrer beim Abbiegen in der Betonstraße die Vorfahrt. Der 39 Jahre alte Motorradfahrer fuhr trotz Vollbremsung in das Fahrzeug und erlag nach dem Unfall am Donnerstagabend seinen Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:220617-99-696206/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.