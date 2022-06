U-Ausschuss zu rechtsextremen Anschlägen in Neukölln beginnt

Berlin. Nach jahrelangen Ermittlungen und Diskussionen hat sich der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln konstituiert. In seiner ersten Sitzung am Donnerstag wollte der Ausschuss mit elf Mitgliedern in größtenteils geheimer Sitzung sein künftiges Vorgehen beschließen. Nach Einschätzung des Ausschussvorsitzenden Florian Dörstelmann (SPD) könnte ein Abschlussbericht in zwei Jahren vorliegen. Es wäre "ein gutes Ergebnis, wenn wir Ende nächsten Jahres die Beweisaufnahme abschließen könnten", sagte er im RBB-Inforadio.

Der Ausschuss befasst sich mit den zahlreichen Brandstiftungen, Sachbeschädigungen und Bedrohungen vor allem zwischen 2016 und 2019. Dabei geht es um Fehler und Pannen der Polizei und weiterer Behörden. Die Polizei geht von mindestens 70 Taten aus. Darunter waren viele Brandstiftungen, bei denen auch Autos in Flammen aufgingen. Opfer waren meist Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagierten. Nach langen und zunächst erfolglosen Ermittlungen beginnt Ende August ein Prozess gegen zwei Verdächtige.

