Sommerliches Wetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg dürfen sich in den kommenden Tagen auf sommerliches Wetter freuen. Der Donnerstag beginnt zwar zunächst bewölkt, im Laufe des Tages kommt aber die Sonne raus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Es bleibt trocken, nur im Süden kann es vereinzelt Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge auf 22 bis 26 Grad. In der Nacht kühlt es dann auf Werte zwischen 12 und 9 Grad ab.

Auch am Freitag wird es dem DWD zufolge heiter mit viel Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 24 bis 27 Grad. Am Nachmittag können demnach mehr Wolken aufziehen. In der Nacht bleibt es mit Werten zwischen 16 und 13 Grad etwas milder.

Am Samstag wird es der Vorhersage zufolge dann hochsommerlich heiß und die Temperaturen können die 30-Grad-Marke knacken. Bei Höchstwerten zwischen 29 und 34 Grad locken Badesee oder Freibad als Abkühlung.

