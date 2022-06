Wo das dritte Basketball-Finale im TV zu sehen ist

Berlin. Die Entscheidung um die deutsche Basketball-Meisterschaft ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Der Free-TV-Sender Sport1 überträgt am Freitag die dritte Partie zwischen Alba Berlin und Bayern München (19.00 Uhr). Auch die möglichen Spiele vier und fünf der Serie nach dem Modus best-of-five am Sonntag und am Mittwoch würden vom Spartensender gezeigt. Derzeit führt Alba mit 2:0-Siegen und braucht nur noch einen weiteren Erfolg zum erneuten Titelgewinn. Alle Partien laufen zudem beim kostenpflichtigen Telekom-Angebot MagentaSport.

© dpa-infocom, dpa:220616-99-682171/2

