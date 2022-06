Rund 1600 Liter Diesel im Landkreis Oder-Spree gestohlen

Rietz-Neuendorf/Rieplos. Unbekannte haben im Landkreis Oder-Spree rund 1600 Liter Diesel gestohlen. In Rieplos hätten Diebe auf einem Firmengelände insgesamt 1500 Liter Diesel aus fünf Traktoren und einem Tank abgezapft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatten sie in der Nacht zum Dienstag einen Zaun aufgeschnitten und sich so Zugang verschafft.

In derselben Nacht seien rund 100 Liter Diesel aus dem Tank eines Mähdreschers in Görzig (Rietz-Neuendorf) abgezapft worden, hieß es weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist ein Zusammenhang zwischen den Taten nicht zu erkennen, wird aber geprüft. Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei über 2000 Euro. Hinweise auf Tatverdächtige lagen zunächst nicht vor.

