Freiwilligenbörse kommt in die Kieze

Berlin. Die 15. Freiwilligenbörse findet in diesem Jahr nicht zentral im Roten Rathaus statt, sondern in drei verschiedenen Stadtteilen. Den Auftakt bildet der Freiwilligentag im Freizeitzentrum FEZ am 2. Juli in Treptow-Köpenick. Hier können sich Interessierte über die Möglichkeiten ehrenamtlicher Tätigkeiten in Vereinen und verbänden informieren. Gleichzeitig findet das Festival „YouthCon“ statt, mit einem Bühnenprogramm und zahlreichen weiteren Angeboten. In diesem Jahr steht das Freiwilligenengagement von jungen Menschen im Vordergrund der Börse.

Weitere Freiwilligenbörsen finden am 9. Juli vor dem Tempelhofer Hafen und am 15. September in Neukölln statt. Insgesamt beteiligen sich rund 80 Vereine, Verbände und Initiativen aus allen Lebensbereichen an der diesjährigen Freiwilligenbörse.