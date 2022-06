Berlin soll eine Chancen-Stadt für Kinder werden

Berlin. 155.000 Kinder und Jugendliche in Berlin wachsen in Armut auf, Aufstiegschancen hängen zunehmend vom Elternhaus ab. Dass sich daran etwas ändert, wünschen sich alle, aber trotz zahlreicher Unterstützungsleistungen steigt das Armutsrisiko für junge Menschen eher, als das es sinkt.

Die Berliner CDU will nun mit einem Vorhabenkatalog endlich die Armutsspirale durchbrechen. Auf ihrem kleinen Parteitag am Mittwoch beschloss sie einstimmig, mit verschiedenen Vorschlägen die Kinderarmut in der Stadt spürbar zu bekämpfen. „Die Kinderarmut steigt drastisch, Armut in der Stadt hat ein Kindergesicht“, sagte CDU-Landeschef Kai Wegner vor Beginn des Parteitags. „Wenn ich sehe, dass Kinderbekommen ein Armutsrisiko ist – was sagt das über eine Gesellschaft aus“, fragte Wegner und gab sogleich die Antwort. „Das ist für eine Gesellschaft wie die unsere nicht akzeptabel.“

Unterstützung erhielt Wegner am Mittwoch vom Generalsekretär der Bundes-CDU und Marzahn-Hellersdorfer Bundestagsabgeordneten Mario Czaja. Er sei dankbar, dass die Berliner CDU diese Themen angesprochen habe, sagte Czaja in einem Grußwort. „Wir müssen wieder da sein, wo die Nöte sind.“ Czaja erinnerte daran, dass Armut nicht unbedingt an Erwerbslosigkeit gekoppelt sei. Ein Drittel der Menschen, die als arm gelten, habe Arbeit. „Das hat mit dem, was wir uns unter sozialer Marktwirtschaft vorstellen, nichts zu tun.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Parteivorstand legte den Delegierten deshalb ein Maßnahmepaket vor. Berlin soll eine „Kinder-Chancen-Stadt“ werden. Die Vorschläge der oppositionellen CDU sehen vor, die Unterstützung der von Armut betroffenen Familien drastisch zu erhöhen. So soll das Kita- und Schulplatzangebot deutlich ausgebaut werden und auch die Sprachförderung verbindlich früher beginnen. Eineinhalb Jahre vor dem Schulstart soll es verbindliche Förderangebote für Schülerinnen und Schüler mit Sprachrückständen geben. Außerdem will die CDU verschiedene Förderangebote in einer App bündeln und den Zugang zu Hilfen erleichtern. „Das Teilhabepaket des Bundes ist viel zu kompliziert“, kritisierte Wegner. „In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket aufgrund bürokratischer Hürden oft gerade nicht von denen in Anspruch genommen werden, die es am nötigsten bräuchten.“

Das soll sich durch Einführung einer „Chancen-App“ ändern. Die Pläne sehen vor, dass darin alle Hilfs- und Unterstützungsangebote gesammelt werden, die dann von den Betroffenen zielgerichtet ausgewählt werden können. So könne zum Beispiel direkt der Kontakt zu einem Sportverein aufgenommen werden, der dann das Aufnahmeverfahren erledigt.

Vor dem Hintergrund der aktuell stark steigenden Preise, die vor allem Haushalte mit wenig Geld belasten, schlägt die CDU außerdem einen Belastungsstopp für Familien vor. „Der Senat und das Abgeordnetenhaus sollen bis auf Weiteres keinerlei Maßnahmen oder Regelungen treffen, die unmittelbar oder mittelbar zu einer finanziellen Mehrbelastung der Berlinerinnen und Berliner führen“, heißt es im Antrag.

Für staatliche Familienleistungen soll zudem ein „Inflationsmechanismus“ gelten. Die Unterstützung für Energie und Lebensmittel soll automatisch entsprechend der Inflationsrate steigen, ohne dass das Amt die Einkommenssituation der Hilfebedürftigen neu ermittelt.

Lesen Sie auch:

Das soll sich durch Einführung einer „Chancen-App“ ändern. Die Pläne sehen vor, dass darin alle Hilfs- und Unterstützungsangebote gesammelt werden, die dann von den Betroffenen zielgerichtet ausgewählt werden können. So könne zum Beispiel direkt der Kontakt zu einem Sportverein aufgenommen werden, der dann das Aufnahmeverfahren erledigt. „Die Vereine profitieren, weil sie neue Mitglieder gewinnen; die Kinder profitieren, weil sie Sport treiben können; und auch die Eltern profitieren, weil ihnen die Anmeldung abgenommen wird“, sagte Wegner. Das Angebot soll auch für den Musikunterricht oder für verschiedene Hilfen für den Schulbesuch gelten.

Vor dem Hintergrund der aktuell stark steigenden Preise, die vor allem Haushalte mit wenig Geld belasten, schlägt die CDU außerdem einen Belastungsstopp für Familien vor. „Der Senat und das Abgeordnetenhaus sollen bis auf Weiteres keinerlei Maßnahmen oder Regelungen treffen, die unmittelbar oder mittelbar zu einer finanziellen Mehrbelastung der Berlinerinnen und Berliner führen“, heißt es im Antrag. Für staatliche Familienleistungen soll zudem ein „Inflationsmechanismus“ gelten. Die Unterstützung für Energie und Lebensmittel soll automatisch entsprechend der Inflationsrate steigen, ohne dass das Amt die Einkommenssituation neu ermittelt. „Wir sind uns bewusst, dass es eine Vielzahl an Maßnahmen braucht, um Berlin zu einer echten Kinder-Chancen-Stadt zu machen“, sagte Wegner. Das sei aber notwendig, um Chancengerechtigkeit herzustellen.