S-Bahn Berlin: Tickets und Tarife im Überblick

Berlin. Mit ihren 16 Linien und 168 Bahnhöfen sind die Züge der S-Bahn das ideale Fortbewegungsmittel, um Berlin zu erkunden. Gemeinsam mit den Fahrzeugen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und den Regionalzügen der Deutschen Bahn bringt die S-Bahn Berlin täglich Hunderttausende Berlinerinnen und Berliner und die vielen Touristen durch die Hauptstadt.

Welche Tickets gibt es bei der Berliner S-Bahn? Was kosten die verschiedenen Fahrscheine? Welche Regelungen für die Mitnahme von Kindern, von Fahrrädern oder von Hunden gelten? Welche Tarife eignen sich für wen am besten? Und wo können Reisende die Fahrscheine kaufen? Die Berliner Morgenpost mit einem Überblick zu den Tickets bei der S-Bahn Berlin.

S-Bahn Berlin: Die wichtigsten Tickets und Regeln für die Mitnahme von Kindern, Fahrrädern und Hunden

Kurzstrecke

Tarifbereich Regeltarif Ermäßigt Berlin ABC 2 Euro 1,50 Euro

Gilt für S-Bahn, U-Bahn, Tram, Fähre, Bus im gewählten Tarifbereich. Das Ticket gilt nicht in Regional- und Fernzügen, gilt in den Tarifbereichen Berlin AB und BC für bis zu drei Stationen mit der S-Bahn, U-Bahn oder bis zu sechs Stationen mit Bus oder Straßenbahn, Fahrten ausschließlich innerhalb des Teilbereiches C (Umland) sind mit diesem Ticket nur für die S-Bahn gültig. Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei mitgenommen werden. Für die Mitnahme eines Fahrrads wird zusätzlich eine Fahrradkarte in der jeweiligen Tarifstufe benötigt. Zur Mitnahme eines Hundes wird zusätzlich ein Ticket des Ermäßigungstarifes in der jeweiligen Tarifstufe benötigt. 4-Fahrten-Kurzstrecke ab 6 Euro.

Einzelfahrausweis

Tarifbereich Regeltarif Ermäßigt Berlin AB 3 Euro 1,90 Euro Berlin BC 3,50 Euro 2,40 Euro Berlin ABC 3,80 Euro 2,70 Euro

Gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahn, U-Bahn, Regionalbahn, Tram, Fähre, Bus) im gewählten Tarifbereich, gilt für 120 Minuten, berechtigt zu einer Fahrt mit beliebigem Umsteigen in Richtung auf das Fahrtziel, Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der Geltungsdauer beliebig oft gestattet, Rund- und Rückfahrten sind ausgeschlossen, Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei mitgenommen werden. Für die Mitnahme eines Fahrrads wird zusätzlich eine Fahrradkarte in der jeweiligen Tarifstufe benötigt. Zur Mitnahme eines Hundes wird zusätzlich ein Ticket des Ermäßigungstarifes in der jeweiligen Tarifstufe benötigt. 4-Fahrten Karte ab 9,40 Euro.

24-Stunden-Karte/Tageskarte

Tarifbereich Regeltarif Ermäßigt Berlin AB (24-Stunden-Karte) 8,80 Euro 5,60 Euro Berlin BC (24-Stunden-Karte) 9,20 Euro 5,90 Euro Berlin ABC (24-Stunden-Karte) 10 Euro 6,10 Euro VBB-Gesamtnetz (Tageskarte) 23 Euro -

Gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahn, U-Bahn, Regionalbahn, Tram, Fähre, Bus) im gewählten Tarifbereich, beliebig viele Fahrten am Entwertungstag. Gültigkeit nach Entwertung beziehungsweise ab dem auf dem Ticket aufgedruckten Gültigkeitsbeginn ganze 24 Stunden lang. Die Mitnahme von bis zu drei Kindern (6 bis 14 Jahre) in den Geltungsbereichen Berlin AB, BC, ABC sowie Potsdam AB ist kostenfrei, wenn das Ticket zum Regeltarif erworben wurde und der Inhaber mindestens 15 Jahre alt ist. Ausgenommen sind Fahrkarten für das VBB-Gesamtnetz. Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei mitgenommen werden. Für die Mitnahme eines Fahrrads wird zusätzlich eine Fahrradkarte in der jeweiligen Tarifstufe benötigt. Kostenfreie Mitnahme eines Hundes.

Tickets für die Fahrradmitnahme: Einzelfahrausweis Fahrrad ab 2,10 im Tarifbereich AB, 24-Stunden-Karte Fahrrad ab 5 Euro im Tarifbereich AB, Monatskarte Fahrrad im Tarifbereich AB ab 11,50 Euro.

VBB-Umweltkarte

Tarifbereich Regeltarif Berlin AB 86 Euro Berlin BC 89 Euro Berlin ABC 107 Euro Berlin ABC + 1 Landkreis 142,20 Euro Berlin ABC + 2 Landkreise 176,70 Euro Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt 176,70 Euro

Gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahn, U-Bahn, Regionalbahn, Tram, Fähre, Bus) im gewählten Tarifbereich. Mit diesem Ticket können Sie einen Monat rund um die Uhr fahren. Es gibt die Karte ausschließlich gleitend, d. h. mit Gültigkeit von jedem Tag an (beispielsweise vom 26. Januar bis zum 25. Februar). Die VBB-Umweltkarte ist auf eine andere Person übertragbar und für jeden erhältlich. Sie können immer montags bis freitags von 20 bis 3 Uhr des Folgetages sowie samstags, sonntags, am 24. und 31. Dezember sowie feiertags ganztägig bis zu 4 Personen mitnehmen, wobei nur eine Person älter als 14 Jahre alt sein darf. Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei mitgenommen werden. Für die Mitnahme eines Fahrrads wird zusätzlich eine Fahrradkarte in der jeweiligen Tarifstufe benötigt. Kostenfreie Mitnahme eines Hundes.

10-Uhr-Karte

Tarifbereich Monatliche Zahlung Berlin AB 63 Euro Berlin BC 65 Euro Berlin ABC 78 Euro

Gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahn, U-Bahn, Regionalbahn, Tram, Fähre, Bus) im gewählten Tarifbereich. Das Ticket ist montags bis freitags ab 10 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages gültig; sowie samstags, sonntags, am 24. und 31. Dezember sowie an Feiertagen ganztägig. Die 10-Uhr-Karte wird ausschließlich gleitend, d. h. mit Gültigkeit von jedem Tag an (beispielsweise vom 26. Januar bis zum 25. Februar), ausgegeben. Die 10-Uhr-Karte ist auf eine andere Person übertragbar. Es können keine Personen kostenfrei mitgenommen werden. Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei mitgenommen werden. Für die Mitnahme eines Fahrrads wird zusätzlich eine Fahrradkarte in der jeweiligen Tarifstufe benötigt. Kostenfreie Mitnahme eines Hundes.

7-Tage-Karte

Tarifbereich Regeltarif Ermäßigt Berlin AB 36 Euro - Berlin BC 37 Euro - Berlin ABC 43 Euro - Berlin ABC + 1 Landkreis 47,50 Euro 39 Euro Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt 58 Euro 42 Euro VBB-Gesamtnetz 72 Euro 51 Euro

Gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahn, U-Bahn, Regionalbahn, Tram, Fähre, Bus) im gewählten Tarifbereich. Die Gültigkeit beginnt am ersten aufgedruckten Kalendertag 0 Uhr und endet am siebenten Kalendertag um 24 Uhr.

Wo kann man Tickets für die S-Bahn Berlin kaufen?

Tickets sind an den Fahrkarten-Automaten erhältlich, die sich an allen S-Bahnhöfen in Berlin befinden - meist direkt an den Auf- und Abgängen. Die Tickets können dort bar, mit Giro- oder Kreditkarte gekauft werden. Die dort gekauften Tickets müssen vor Fahrtantritt entwertet werden. Die Geräte zur Entwertung befinden sich auf den Bahnhöfen meist direkt neben den Ticketautomaten.

Tickets sind auch in den Kundenzentren der S-Bahn erhältlich. Die Kundenzentren befinden sich an den größeren S-Bahnhöfen, darunter Alexanderplatz, Friedrichstraße, Gesundbrunnen, Hauptbahnhof, Lichtenberg, Ostbahnhof, Spandau, Potsdam Hbf und Zoologischer Garten. In den Kundenzentren sind zudem Umtausch und Erstattung möglich.

Zudem können Tickets in der App des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) erworben werden (Download VBB-App Bus & Bahn Android, iOS).