Union mit Montagsspiel beim CFC – Hertha spielt Sonntag

Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin bestreitet das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Regionalligisten Chemnitzer FC an einem Montagabend. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Anpfiff in Chemnitz ist am 1. August um 18.00 Uhr.

Hertha BSC spielt bereits am 31. Juli (18.00 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig. Einen Tag zuvor, am Samstag, findet die Partie des Drittligisten FC Viktoria 1889 Berlin statt, der den VfL Bochum 1848 (13.00 Uhr/Sky) im Stadion des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks empfängt. Regionalligist FC Energie Cottbus ist am Montag (18.00 Uhr/Sky) gegen Zweitligist SV Werder Bremen gefordert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die zweite Hauptrunde folgt im Oktober, die weiteren Runden dann im kommenden Jahr. Das Finale in Berlin ist für den 3. Juni geplant.

© dpa-infocom, dpa:220615-99-674277/4