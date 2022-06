Mittsommer feiern mit Hotdogwrap und Zimtschnecke

Am Sonnabend wird die Plaza der Nordischen Botschaften in Tiergarten zum „Marktplatz Schweden“ mit Snacks und Programm. Eintritt frei.

Berlin. Passend zum bevorstehenden Mittsommerfest lädt die Schwedische Botschaft in Tiergarten alle Berlinerinnen und Berliner ein, diesen Feiertag der Schweden gemeinsam zu begehen. Dafür wird die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Plaza der Nordischen Botschaften am Sonnabend, 18. Juni, geöffnet und verwandelt sich von 11 bis 18 Uhr in den „Marktplatz Schweden“: ein Fest für die ganze Familie.

Mehr als 30 Unternehmen und Organisationen wirken mit und präsentieren schwedisches Design vom Kunsthandwerk bis zum Elektroauto – Probe fahren ist übrigens erlaubt. Besucher können sich an Zungenbrechern wie dem schwedischen „tunnbrödsrulle“ (Hotdog-Wrap) versuchen oder es sich mit einer Tasse Kaffee und einer Zimtschnecke auf der Terrasse des Felleshus gemütlich machen und sich fast wie im Urlaub fühlen. Im Kinderzelt wartet der schwedische Kinderbuchheld Willi Wiberg auf kleine Gäste, die lesen, malen und basteln und seinen Geschichten lauschen wollen. Auf einer Bühne gibt es Livemusik.

Ausstellung im nordischen Felleshus mit Porträtfotografien

Auch zum Tanz um den obligatorischen Mittsommerbaum wird eingeladen – am besten mit einem selbstgeflochtenen Blumenkranz auf dem Kopf. Das nordische Felleshus ist am Sonnabend auch geöffnet. Es gibt Führungen durch die Fotoausstellung ICONS, die nur noch für kurze Zeit in Berlin zu sehen ist. ICONS zeigt 21 Porträtfotografien berühmter Ikonen und Archetypen. Alle Models der Ausstellung leben mit dem Down-Syndrom. Die schwedische Botschaft heißt alle Besucher am Sonnabend: „varmt välkommen“ und herzlich willkommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sonnabend, 18. Juni 2022, 11 - 18 Uhr, Plaza und Felleshus der Nordischen Botschaften, Rauchstraße 1, 10787 Berlin-Tiergarten. Eintritt frei