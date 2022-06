Wetter Berlin: Es wird heiß! Aber am Wochenende drohen Gewitter

Berlin. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen warmen Sommertag mit viel Sonne einstellen. Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets steigen die Temperaturen am Mittwoch wieder auf bis zu 28 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht bleibt es trocken und auch der Donnerstag wird von hohen Temperaturen und viel Sonnenschein bestimmt.

Auch am Freitag soll es viel Sonnenschein geben. Am Wochenende könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Allerdings erwartet der Wetterdienst zugleich vereinzelt Schauer und Gewitter.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Sommer in Berlin - lesen Sie auch:

Wetter in Berlin: Das ist die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Mittwoch, 15. Juni: Am Mittwochvormittag ist es heiter, im Norden Brandenburgs zeitweise wolkig. Insgesamt ist es trocken. Am Nachmittag und Abend herrscht im Norden viel Sonnenschein. Die Luft erwärmt sich auf 23 Grad in der Uckermark und bis auf 28 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Es weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, also mal von hier und mal von da. Kann man nicht so genau sagen. In der Nacht zum Donnerstag ist es erst einmal gering bewölkt oder klar. In der zweiten Nachthälfte ziehen von Westen zwar Wolkenfelder auf, doch Niederschlag gibt's wohl nicht. Bäume und Gärten freuen sich also darauf, liebevoll gegossen zu werden. Wer abends und nachts unterwegs ist, sollte eine Jacke einstecken: Es wird 13 bis 9 Grad frisch, zudem weht ein schwacher Wind.

Donnerstag, 16. Juni: Heiter bis wolkig, zeitweise auch stark bewölkt. Meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen irgendwo zwischen 22 und 26 Grad. Es weht ein schwacher, im Laufe des Tages auch mal mäßiger Nordwestwind mit frischen bis starken Böen. In der Nacht zum Freitag kann man wieder Sterne gucken: Es wird gering bewölkt bis klar. Nass wird man dabei auch nicht, denn es bleibt niederschlagsfrei. Aber man sollte sich wieder etwas anziehen: Die Temperatur geht auf 12 bis 9 Grad zurück. Wenn die Jacke dann noch windabweisend oder winddicht ist: noch besser, denn es weht ein schwacher Wind aus Nordwest bis West.

Freitag, 17. Juni: Zunächst wabern nur dünne Wolkenfelder am Himmel. Das bedeutet: viel Sonnenschein! Allzu viel Vorfreude muss aber dringend gedämpft werden: Ab dem Mittag kommen von Westen dichtere Wolken auf. Am Abend können in der Prignitz sogar einzelne Regentropfen zu bemerken sein, aber sonst bleibt's trocken. Es wird 24 bis 27 Grad warm. Fein, oder? Überwiegend weht ein schwacher Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonnabend wird es wolkig, teils stark bewölkt sein. Vereinzelt kann sogar leichter Regen tröpfeln. Gegen Morgen sind dann aber Auflockerungen zu sehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 13 Grad. Es weht ein schwacher Südwind.

Sonnabend, 18. Juni: Zunächst heiter bis wolkig. Am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter. Sehr warm bis heiß bei Höchstwerten zwischen 28 und 33 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. Zeitweise frische bis starke Böen, in Schauer- und Gewitternähe Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Sonntag wolkig, vor allem im Norden Schauer oder Gewitter. Tiefsttemperatur 19 bis 15 Grad. Meist schwacher Wind.

Nun aber genug der Vorschau und raus in den Tag! Nur, wer jetzt immer noch nicht genug hat: Mehr Vorhersagen hält der Deutsche Wetterdienst bereit.