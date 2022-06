Ehrenamtliche im Berliner Sport geehrt

Der Landesportbund zeichnet die „Ehrenamtlichen des Jahres 2022“ im Roten Rathaus für ihr Engagement in den Berliner Vereinen aus.

Berlin. Unter der Schirmherrschaft der Regierenden Bürgermeisterin wurden am Dienstagabend im Roten Rathaus die „Ehrenamtlichen des Jahres 2022“ vom Landessportbund ausgezeichnet. „Die Ehrenamtlichen in der Sportmetropole Berlin leisten wahrlich Außerordentliches: Sie investieren Zeit, übernehmen Verantwortung und wachsen dabei über sich hinaus. Viele Angebote – sei es der Trainings- und Wettkampfbetrieb oder das Vereinsleben – wären ohne freiwillige Unterstützung nicht möglich“, erklärte Franziska Giffey.

Die Ehrenamtlichen wurden jeweils zur Hälfte durch eine Publikumswahl und eine Expertenjury ausgewählt. Der Wettbewerb, der von der Feuersozietät Berlin-Brandenburg unterstützt wird, ist mit einer Gesamtsumme von 6250 Euro dotiert. Die Feuersozietät versichert mehr als 685.000 Vereinssportlerinnen und Sportler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden im Rahmen ihrer Aktivitäten.

Bei der Wahl der Ehrenamtlichen des Jahres kam Reinhard Hermenau auf den ersten Platz und freut sich über 1500 Euro. Der 69-jährige hat den Berliner Handball geformt und gefördert. 1993 baute er die Handballabteilung des ehemaligen Post SV (heute Pro Sport Berlin 24) auf. Mehrfach in der Woche trainiert er Kindermannschaften. Matthias Herrmann (65) wurde auf den zweiten Platz gewählt und erhält 1000 Euro für sein langjähriges Engagement im Landesruderverband Berlin. Im Herbst 2021 gelang ihm ein erfolgreicher Restart des international renommierten „Neuköllner Ruderfestivals“. Platz drei und 500 Euro gehen an Angelika Schleker (64). Sie hat es sich als Trainerin beim Berliner Schwimm-Verein von 1878 e.V. zur Aufgabe gemacht, Kindern ab fünf Jahren das Schwimmen beizubringen.

Als junge Ehrenamtliche des Jahres 2022 sind Isabelle Giehler (PSV Olympia Berlin e. V.), Julian Schneider (SV Schönholzer Heide e. V.) und Moritz Geist (SC Brandenburg e. V.) ausgezeichnet worden.

„Die Menschen in unserer Stadt wissen zu schätzen, was sie an ihrem Verein haben und sehen, wie sich Ehrenamtliche einbringen. Und das, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das verdient höchsten Respekt“, sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds Berlin.