Fler: Prozess in Berlin zum vierten Mal verschoben

Berlin. Der Prozess gegen den Rapper „Fler“ vor dem Amtsgericht Tiergarten wurde erneut und mittlerweile zum vierten Mal verschoben. Eigentlich sollte sich der 40-Jährige ab Freitag unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. Die Verhandlung musste „aus organisatorischen Gründen erneut aufgehoben werden“, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Ein neuer Termin sei nun für November angesetzt.

Der Prozess gegen Patrick Losensky, so heißt der Rapper mit bürgerlichem Namen, sollte ursprünglich bereits am 2. Februar starten und wurde aus unbekannten Gründen um 14 Tage verschoben. Der zweite Anlauf am 18. Februar scheiterte dem Vernehmen nach an einer Erkrankung des Angeklagten. Die Krankheit eines anderen Prozessbeteiligten sorgte dafür, dass auch der dritte Termin am 18. März platzte.

Fler muss sich unter anderem dafür verantworten, dass er im März 2020 auf dem Kurfürstendamm ein Fernsehteam angegriffen und bedroht haben soll, das ihn beim Verlassen eines Geschäfts interviewen wollte. Dabei soll er dem Kameramann ins Gesicht geschlagen und auch eine Kamera absichtlich zerstört haben. Eine Zivilkammer des Landgerichts Potsdam hatte den Rapper dafür Mitte Februar zur Zahlung von 19.000 Euro Schadensersatz verurteilt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rapper Fler bereits im März 2021 zu Bewährungsstrafe verurteilt

Außerdem soll Fler mehrere Personen zumeist über soziale Medien beschimpft und nicht-öffentliche Dokumente aus Ermittlungs- und Gerichtsverfahren im Internet veröffentlicht haben, was ebenfalls strafbar ist. Die Anklage lautet daher auch auf „verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen“.

Der Musiker wurde bereits im März 2021 vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten sowie der Zahlung von 10.000 Euro verurteilt – damals in Abwesenheit. Im Kern ging es damals um einen Disput zwischen Fler und mehreren Polizisten im September 2019. Diese hielten den Rapper auf dem Teltower Damm in Zehlendorf für eine Führerscheinkontrolle an, woraufhin der die Beamten beleidigte und bedrohte.

Eine Videoaufnahme des Vorfalls machte anschließend im Internet die Runde. Zuletzt sagte Fler auch im Prozess gegen Clanchef Arafat Abou-Chaker und seine Brüder vor dem Berliner Landgericht als Zeuge aus.