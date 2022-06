Berlin: Bereits 70.000 Flüchtlinge registriert - Neues Phänomen der Pendel-Migration

Die Ankunftszahlen sind leicht rückläufig. 500 Ukrainer kommen derzeit täglich in Berlin an.

Berlin. In Berlin haben sich bereits 70.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert oder zur Registrierung angemeldet. 50.000 davon haben bereits Sozialleistungen erhalten, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Montag bei einem Besuch des Sozialamts in Friedrichshain-Kreuzberg. Die Ankunftszahlen sind nach Angaben Kippings weiter leicht rückläufig. Aktuell würden pro Tag rund 500 Menschen aus der Ukraine in Berlin eintreffen.

Die meisten von ihnen haben private Anlaufstellen in Berlin oder in anderen Bundesländern, nur die wenigsten nutzen das Angebot der vorübergehenden Unterbringung im Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel. „Es besteht aber kein Anlass für Entspannung“, sagte Kipping. „Es kann jederzeit erneut zu einem Anstieg kommen.“ Niemand wisse derzeit, wie sich das Kriegsgeschehen in der Ukraine weiter entwickle.

Ukrainische Flüchtlinge in Berlin: Phänomen der Pendel-Migration neu

Der Verwaltung liegen keine Zahlen vor, wie viele Flüchtlinge in die Ukraine zurückgekehrt sind. Da sich Ukrainer als Touristen 90 Tage lang ohne Visum in Deutschland aufhalten können, gibt es keine verlässlichen Zahlen darüber. Auch über das Phänomen der sogenannten Pendel-Migration gibt es keinen Überblick. Dabei handelt es sich um Menschen, die sich zwar längerfristig hier aufhalten, aber zwischendurch in die Heimat reisen, zum Beispiel um Verwandten bei der Flucht zu helfen oder um andere Dinge in der Heimat zu erledigen. Vor allem rund um die Osterfeiertage sei dieses Phänomen zu beobachten gewesen, sagte der Sprecher der Sozialverwaltung, Stefan Strauß.

Diejenigen Flüchtlinge, die dauerhaft hier bleiben, müssen sich registrieren lassen, um Hilfsleistungen zu erhalten. Seit dem 1. Juni werden sie sofort danach von den Jobcentern betreut. Das hat für die Flüchtlinge den Vorteil, dass sie Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten und nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das heißt, sie bekommen die gleichen Leistungen wie Hartz-IV-Empfänger, können einen Wohnberechtigungsschein beantragen und sofort eine Arbeit aufnehmen.

Bis es soweit ist, haben sie jedoch eine Reihe von Verwaltungsgängen zu erledigen. Sozialsenatorin Kipping machte sich am Montag ein Bild davon, wie der Vorgang in Friedrichshain-Kreuzberg organisiert ist – einem Bezirk, der in dieser Beziehung als vorbildlich gilt, auch wenn es zu Spitzenzeiten vor dem Sozialamt zu langen Schlangen wartender Flüchtlinge gekommen ist.

„Wir haben in den vergangenen drei Monaten das Dreifache an Menschen versorgt, wie aus Syrien in fünf Jahren kamen“, sagte Sozialstadtrat Carsten Spallek (CDU) aus Mitte bei dem Treffen mit der Sozialsenatorin. „Dass das nicht ohne Wartezeiten geht, sollte jedem klar sein.“

Lotsen zeigen Flüchtlingen Weg durch die Behörden

Inzwischen habe der Bezirk die Abläufe optimiert, sagte Friedrichshain-Kreuzbergs Sozialstadtrat Oliver Nöll (Linke). Zahlreiche Mitarbeiter aus anderen Abteilungen helfen bei der Flüchtlingsversorgung, und auch das Jobcenter habe eigene Mitarbeiter in das Sozialamt an der Yorckstraße geschickt. Der Bezirk bemühe sich, den Flüchtlingen alle notwendigen Leistungen in einem Haus anzubieten, um ihnen mehrere verschiedene Behördengänge zu ersparen.

Zum Service gehöre auch, Lotsen eingestellt zu haben, die den Hilfesuchenden die Wege durch die Behörde zeigen. Dazu gehören auch Sprachmittler, die nicht selten selbst aus der Ukraine geflohen sind, aber ihren Registrierungsgang bereits erledigt haben und nun als Honorarkräfte für den Bezirk arbeiten.

Insgesamt hat Friedrichshain-Kreuzberg bislang 4000 sogenannte Bedarfsgemeinschaften mit rund 5000 Menschen aus der Ukraine versorgt, vorwiegend Frauen mit Kindern. Der Bezirk rechnet damit, noch bis in das kommende Jahr hinein einen erhöhten Arbeitsbedarf durch die Kriegsflüchtlinge zu haben. „Es kommen zwar weniger, dafür steigt der Beratungsbedarf“, sagte Stadtrat Nöll. Sei es bei der ersten Registrierung darum gegangen, Hilfsleistungen zu erhalten, so gehe es im weiteren Verlauf des Aufenthalts um Fragen der psycho-sozialen Betreuung, der Suche nach einer Wohnung oder einer Arbeit.

Sozialämter werden durch neue Registrierungsregeln entlastet

Durch den mit dem Bund verabredeten neuen Verfahrensablauf werden die Sozialämter mittelfristig entlastet. Sie sind dann nur noch für diejenigen Flüchtlinge zuständig, deren Registrierung noch nicht abgeschlossen ist, und für die Rentner, die die Grundsicherung erhalten.

Berlin hatte lange beim Bund dafür gekämpft, dass die ukrainischen Flüchtlinge direkt von den Jobcentern betreut werden, um ihnen einen besseren Start in Deutschland zu ermöglichen. Sozialsenatorin Katja Kipping zog ein vorsichtig positives Fazit. „Die äußeren Umstände haben es uns nicht leicht gemacht“, sagte die Politikerin. Es habe keine Zeit gegeben, sich auf die Flüchtlingssituation vorzubereiten. Vor diesem Hintergrund „habe ich Schlimmeres befürchtet, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns“, so Kipping.