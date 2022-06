Ost-Ministerpräsidenten beraten über Energieversorgung

Schwerpunkt der Konferenz sind die Energieversorgung Deutschlands und die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern.

Greifswald. Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer sind am Montagvormittag auf der kleinen Insel Riems bei Greifswald zu Beratungen zusammengekommen. Im Fokus des Treffens stehen das Thema Energie und die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Versorgung und Preise. Nach Jahrzehnten der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland dürfe es gerade nach der Corona-Pandemie nicht zu wirtschaftlichen Rückschlägen kommen, sagte die Vorsitzende der Ost-MPK, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). "Da spielt eine sichere und bezahlbare Energieversorgung eine Rolle".

Am Nachmittag werden zu den Gesprächen auch Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der Ost-Beauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (beide SPD) erwartet.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (ebenfalls SPD) verwies auf die historisch gewachsene starke Abhängigkeit des Ostens von russischen Energielieferungen. Von diesen will sich Deutschland als Folge des Kriegs in der Ukraine unabhängiger machen.

Der Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) forderte "eine bundesrepublikanische Kraftanstrengung, damit die neuen Länder nicht einen zusätzlichen Schlag bekommen."

Der Vorsitz der Ost-MPK wechselt jährlich. Die Regierungschefs der fünf ostdeutschen Flächenländer und Berlins kommen in der Regel einmal im Jahr zu einer separaten Beratung zusammen.

