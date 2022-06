Nur wenige der Infizierten steckten sich auf einer Reise an. Das erklärte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote.

Infektion 109 Fälle von Affenpocken in Berlin

Berlin. In Berlin sind bisher 109 Fälle von Infektionen mit den Affenpocken bekannt geworden, im Bundesgebiet seien es einige Hundert, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss.

Bei den infizierten Personen handele es sich ausschließlich um Männer. Nur wenige der Infizierten hätten sich ihre Ansteckung auf einer Reise geholt. Dennoch handele es sich um einen „gut eingrenzbaren Bereich“, in dem sich Menschen infizierten. Man sei mit der Community und der Aids-Hilfe im Kontakt, um Informationen zu verbreiten. Es bestehe „kein Grund zur Beunruhigung“, sagte Gote. Es werde zwar mehr Fälle von Affenpocken geben: „Aber es gibt keine große Gefahr für die allgemeine Bevölkerung.“

Affenpocken gelten verglichen mit den seit 1980 ausgerotteten Pocken als weniger schwere Erkrankung. Der Erreger wird nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) meist durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Erste Symptome sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Großflächiger Hautausschlag ist möglich.

Die Symptome verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst, können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen auch zum Tod führen. Personen, die möglicherweise Kontakte zu Infizierten hatten, wird empfohlen, genau auf Symptome zu achten und Kontakte vorsorglich zu reduzieren.

Erwachsene, die engeren Kontakt mit einem Affenpocken-Infizierten hatten oder ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben, sollen nach dem Willen der Ständigen Impfkommission (Stiko) künftig eine Impfung gegen Affenpocken erhalten. Die Empfehlung veröffentlichte die Stiko am Donnerstag. Der Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen - es ist also noch keine endgültige Empfehlung.