Innenminister Stübgen stellt Verfassungsschutzbericht vor

Potsdam. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) stellt am Montag (09.30 Uhr) den Verfassungsschutzbericht vor. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist die Zahl der Rechts- und Linksextremisten trotz minimalem Rückgang auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre geblieben. Mit 2860 war die Zahl der Rechtsextremisten im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand in der Geschichte des Landes gestiegen.

Stübgen will sich auch zur Einstufung des in Brandenburg ansässigen Magazins "Compact" als rechtsextremistische Bestrebung äußern. Ein weiteres Thema ist die zunehmende Aktivität von Rechtsextremisten in den sozialen Medien und auf dem Messengerdienst Telegram. Im vor allem bei jungen Leuten beliebten sozialen Netzwerk TikTok beobachteten die Verfassungsschützer Postings mit antisemitischen und rassistischen Inhalten.

