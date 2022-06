Ermittlungen gegen Berliner LKA-Beamten

Ein Polizist soll einen sechsstelligen Geldbetrag aus Zeugenschutz und verdeckten Ermittlungen in die eigene Tasche abgezweigt haben.

Berlin. Ein Beamter des Landeskriminalamtes (LKA) Berlin soll Mittel aus seinem Bereich veruntreut haben. Dabei gehe es um einen sechsstelligen Betrag, erklärte eine Polizeisprecherin. Der LKA-Beamte war demnach zuständig für die Logistik bei „verdeckten Maßnahmen“. Die Gelder, die eigentlich für die Anmietung von konspirativen Wohnungen, für den Zeugenschutz, für Vertrauenspersonen, Observationen und weitere verdeckte Ermittlungen seiner Kollegen gedacht waren, habe er in die eigene Tasche fließen lassen, berichteten „Tagesspiegel“ und „B.Z.“ Polizeiintern sei in dem Zusammenhang von rund 200.000 Euro die Rede. Für die Behörden sei dadurch an einer besonders neuralgischen Stelle ein gefährlicher Angriffspunkt im Sicherheitsgeflecht entstanden.

Das Ermittlungsverfahren wegen Untreue soll gegen den Beamten bereits 2021 eingeleitet worden sein. Der Sachverhalt sei durch polizeiinterne Kontrollmechanismen aufgedeckt worden, hieß es. „Damit einhergehend haben wir dienstrechtliche Konsequenzen gezogen. Dem Beschäftigten der Polizei Berlin wurde ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen“, sagte ein Polizeisprecher. Man habe im Zusammenhang mit dem Verfahren auch die Arbeitsabläufe erneut analysiert und die Sicherung des Verfahrens noch einmal verstärkt.

Medienberichte: Beamter ist möglicherweise spielsüchtig

Das Motiv des LKA-Beamten ist weiterhin unklar. Nach Medienberichten hieß es, dass der Beamte spielsüchtig sein soll. Doch dazu wollte die Polizei sich aus datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht äußern. Allerdings sagt ein Polizeisprecher: „Hinweise auf eine ideologische oder korruptive Tatmotivation liegen – auch nach den umfassenden Ermittlungen – nicht vor.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ebenfalls offen blieb bis jetzt die Frage, ob durch die mutmaßliche Veruntreuung der Gelder der Schutz von Zeugen und Opfer oder der Einsatz von verdeckten Ermittlern und V-Leuten beeinträchtigt war oder in Gefahr geriet.