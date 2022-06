Wildes Berlin: Langer Tag der Stadtnatur läuft

Berlin. Naturinteressierte in Berlin können noch bis Sonntagnachmittag an zahlreichen Veranstaltungen zum Langen Tag der Stadtnatur teilnehmen. Der Aktionstag der Stiftung Naturschutz Berlin ist am Samstagmittag gestartet. Manche Veranstaltungen sind schon ausgebucht.

Zu Beginn gab etwa der Wildtierreferent Berlins, Derk Ehlert, auf einer Schiffstour Einblick in das weniger bekannte Berlin, etwa zu Biberrevieren oder Ernährungsgewohnheiten von Füchsen in der Stadt ("Der Berliner Fuchs lebt unter dem Container und frisst nach dem Aufstehen als Erstes Döner").

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer etwa Biber oder Feldlerchen beobachten wolle, sollte Ehlert zufolge nicht nach Brandenburg fahren, sondern nach Berlin. Einige Arten kommen an unerwarteten Orten vor: Möwenarten etwa brüteten zentral bei einem Einkaufszentrum am Alexanderplatz. Zwei Eisvogelfamilien lebten im Tiergarten.

© dpa-infocom, dpa:220611-99-628749/2