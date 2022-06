Angelo Kelly & Family kommen am 22. Juli 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Gärten der Welt Angelo Kelly & Family live 2022 – Was Fans wissen müssen

Endlich wieder auf Tour: Angelo Kelly bringt den irischen Sommer zurück nach Deutschland und wird am 22. Juli 2022 zusammen mit seiner Familie für ein Open-Air-Konzert nach Berlin kommen. Nach dem großen Comeback der Kelly Family, dem Nummer-1-Album "We Got Love" und reihenweise ausverkauften Konzerten, konzentriert sich Angelo Kelly wieder ganz auf die Musik mit Kira Kelly und seinen Kindern.

Das erwartet die Besucher

Ein von den irischen Wurzeln der Familie inspirierter Konzertabend: Angelo Kelly spielt mit seiner Ehefrau Kira und den Kindern Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William traditionelle irische Musik – insbesondere von ihrem Erfolgsalbum "Irish Heart“, das 2018 erschien. Unterstützt wird die Familie auf der Bühne von irischen Musikern.

Wo wird Angelo Kelly & Family auftreten?

Das Konzert findet in der Arena der Gärten der Welt statt (Haupteingang: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin) statt. Auf den Sitzbänken und Rasenstufen, die die Bühne kreisförmig umschließen, finden bis zu 5.000 Menschen Platz. Die einem Amphitheater nachempfundene Freilichtbühne wurde 2017 im Rahmen der IGA Berlin eröffnet und gilt nach wie vor als einer der architektonischen Höhepunkte.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für den Berlin-Auftritt von Angelo Kelly & Family in den Gärten der Welt sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 29 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (22. Juli 2022) um 17.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.00 Uhr.

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch in den Gärten der Welt?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Gärten der Welt.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zu den Gärten der Welt?

Die Gärten der Welt sind am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, da rund um das Gelände nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Parkanlage liegt am nördlichen Fuß des Kienbergs im Berliner Ortsteil Marzahn. Der Haupteingang Blumenberger Damm ist am besten mit dem Bus X 69 (Haltestelle Blumenberger Damm/Gärten der Welt) zu erreichen, der Eingang Eisenacher Straße mit der S7 (Bhf. Marzahn), der U5 (Bhf. Hellersdorf) oder dem Bus 195. Zur Seilbahn geht es mit der U5 (Haltestelle Kienberg/Gärten der Welt).

Auf der Internetseite der Veranstalter erhalten Sie weitere Hinweise zu den Einlassbestimmungen.

Angelo Kelly & Family live in den Gärten der Welt, Freitag, 22. Juli 2022, Einlass gegen 17 Uhr; Konzert ab 19 Uhr, Gärten der Welt, Haupteingang: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin