Wer für die Entsorgung von Schrottbooten in Berlin zuständig ist

Berlin. Am Ende hat es vier Monate gedauert, bis das Schiffswrack im Kreuzberger Urbanhafen beseitigt wurde. Der Entsorgung vorausgegangen waren Schuldzuweisungen der Opposition und Zuständigkeitsverweise des Bezirksamts. So behauptete Verkehrsstadträtin Annika Gerold (Grüne), die Senatsumweltverwaltung sei verantwortlich für die Beseitigung des halb untergegangenen Boots. Tatsächlich aber sei laut Umweltverwaltungssprecherin Constanze Siedenburg der Bund für diesen Wasserbereich in Kreuzberg verantwortlich – weshalb das Wrack letztlich durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel geräumt wurde.

Zuständigkeit von verschiedenen Kriterien abhängig

Das Beispiel steht exemplarisch für das komplexe System der Zuständigkeiten im Falle von Schiffswracks, die jemand abschleppen müsste. Während Bezirke und Ordnungsämter nicht jenseits der Wassergrenze tätig werden können, gelten auf den Gewässern unterschiedliche Kriterien, die darüber entscheiden, wer das alte Boot entsorgen muss. „Die jeweilige Zuständigkeit ergibt sich im Einzelfall aus den örtlichen und tatbestandlichen Randbedingungen“, erklärt Siedenburg für den Fall, dass der Bootseigentümer nicht auffindbar sei, was oftmals ein Problem darstelle. „Sie leitet sich davon ab, in welchem Bereich ein Schiffswrack aufgefunden wird und welche Beeinträchtigungen sich dadurch ergeben.“ So müsse zunächst geklärt werden, ob das Schiffswrack eine Gefahr für die Sicherheit der Schifffahrt, den Wasserhaushalt oder in sonstiger Weise darstellt, wer Eigentümer der Liegestelle und wer der jeweilige Eigentümer des Gewässers ist.

Unterscheidung zwischen Landes- und Bundeswasserstraßen

Bei Letzterem wird differenziert zwischen Landes- und Bundeswasserstraßen. Der Senat kümmert sich lediglich um die Landeswasserstraßen. Konkret: Für die Schifffahrt ist der Bereich der Obersten Landesschifffahrtsbehörde zuständig und bei Gefährdung des Wasserhaushalts die Oberste Wasserbehörde. „Der Bund ist in der Verantwortung, die Fahrrinnen der Bundeswasserstraßen freizuhalten, alle weitergehenden Reinigungen erfolgen durch die jeweiligen Bundesländer“, so Siedenburg weiter. Der Landwehrkanal, in dem sich der Urbanhafen befindet, ist eine der Bundeswasserstraßen in Berlin.

Auch können die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) die Schrottboote beseitigen. Allerdings nur „wenn es sich bei dem Schrottboot um herrenlosen Abfall nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetzt handelt und die BSR mit der Entsorgung beauftragt wurde, zum Beispiel durch den Eigentümer oder die zuständige Stelle im Wege einer Ersatzvornahme.“

Standardisiertes Verfahren für Beseitigung von Bootswracks seit langem geplant

Um zukünftig dafür zu sorgen, dass die Entsorgung von Bootsleichen schneller und effizienter gestaltet wird, plant der Senat ein standardisiertes Verfahren, in dem unter anderem geklärt werde, wo die Fahrrinne beginnt und wo sie aufhört und wer als erstes ansprechbar ist. Das Verfahren soll sich am Vorgehen für die Beseitigung von Auto-Wracks im öffentlichen Straßenraum orientieren, für das die bezirklichen Ordnungsämter in der Verantwortung stehen. Laut Spandauer CDU-Fraktionschef Arndt Meißner war die Standardisierung bereits für das letzte Jahr angekündigt. Gemäß Umweltsenat befinde das Verfahren sich aber erst in Erarbeitung und in der Abstimmung. „Ein konkreter Termin zur Einführung des Verfahrens steht noch nicht fest.“