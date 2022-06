IHK gegen Kürzung der Stundentafel

Berlin. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat eine mögliche Kürzung der Stundentafel an Berliner Schulen wegen des großen Lehrermangels kritisiert. „Eine, wie jetzt diskutierte, Kürzung der regulären Stundentafel insbesondere in den MINT- und Kernfächern sind keine Lösung, sondern verstärken die Bildungsdefizite“, sagte IHK-Geschäftsführer Henrik Vagt. „Dies würde erheblichen negativen Einfluss auf die Ausbildungsreife der jungen Menschen und somit auf die gesamte Wirtschaft bedeuten.“

An den Berliner Schulen fehlen voraussichtlich im kommenden Schuljahr fast 1000 Lehrerinnen und Lehrer. Noch ist nicht klar, wie das Defizit ausgeglichen werden kann. Die Bildungsverwaltung kündigte dazu mehrere Maßnahmen an - unter anderem die Reduzierung der bislang verfolgten Lehrkräfte-Ausstattung von 100 Prozent. Busse kündigte an, an den Schulen für mehr Verteilungsgerechtigkeit bei der Lehrerausstattung zu sorgen. Das könnte zu einem vermehrten Ausfall an Fachunterricht führen.

Aus Sicht der IHK ist das der falsche Weg. „Neben einer nachhaltigen Ausstattung der Schulen mit Finanzen zur Selbstverwaltung, braucht Berlin einen völlig neuen Blick auf die Personalplanung und -entwicklung“, fordert Vagt. „Schulleitungen mit Weisungs- und Entscheidungsbefugnis, Schulsekretariate und Schulhelfer müssen massiv aufgestockt werden.“

Außerdem sollten Schüler mit Unterstützungsbedarf Gutscheine für professionelle Nachhilfeangebote erhalten. „Zudem sollte die Bildungsverwaltung systematisch ihre Stellenprofile dahin überprüfen, ob diese zwingend ausgebildete Lehrkräfte benötigen oder andere Professionen bei der Bewältigung der Aufgaben eingesetzt werden können.“

Für das kommende Schuljahr braucht Berlin insgesamt 2600 Lehrkräfte – beworben haben sich aber bisher nur rund 900 Lehrer und 600 Quereinsteiger, dazu noch einige Dutzend Seiteneinsteiger. Damit bleibt eine Lücke von 920 Lehrkräften, also noch einmal 50 Prozent mehr als im Vorjahr, in dem die Situation bereits dramatisch war.

Die Berliner Schulverwaltung steht seit langem in der Kritik, zu wenig für die Rekrutierung des Lehrernachwuchs’ zu unternehmen. Berlin ist das einzige Bundesland, dass Lehrer nicht verbeamtet. Zwar hat die Koalition sich darauf verständigt, Lehrer künftig zu verbeamten, ein Plan dafür liegt aber bislang nicht vor.