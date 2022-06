Der Sommer kommt nach Berlin

Potsdam. Der Sommer kommt am Wochenende nach Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, steigen die Temperaturen am Freitag auf 23 bis 27 sowie am Sonnabend und Sonntag auf 24 bis 28 Grad.

Am Sonnabend ist es zunächst noch bewölkt, dann wechseln Sonne und Wolken. Im Norden und Westen Brandenburgs kann es etwas regnen. Der Sonntag wird der Vorhersage zufolge heiter bis wolkig und trocken.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Sommer in Berlin - Ausflugstipps für das Wochenende

Raus ans Wasser: Berlin ist eine wasserreiche Stadt. Um ans andere Ufer zu gelangen, gibt es zahlreiche Fähren. Das sind die zehn schönsten "Seereisen".

Schwimmen in den Sommerbädern: Die allermeisten Berliner Freibäder haben geöffnet. Eine Übersicht der besten Berliner Bäder finden Sie hier.

Entspannen in den Strandbädern: Die Strandbäder in Berlin sind die perfekte Alternative zu den Freibädern der Hauptstadt oder den zahlreichen Seen im Umland. Das sind die schönsten Strandbäder Berlins.

Spazierengehen: In vielen Bezirken gibt es Möglichkeiten für einen schönen Spaziergang - egal ob in Mitte oder in Charlottenburg, durch Parks oder am Wasser entlang. 10 besonders beliebte Spaziergänge für Berlin-Liebhaber.

Flanieren: Man kann in Berlin spazieren gehen. Man kann in Berlin aber auch flanieren. Der Berliner hält die Flaniermeile in seinem Kiez oft für die schönste der Stadt. Doch man sollte auch mal über die Bezirksgrenzen hinausschauen, um andere Boulevards, Alleen und romantische Straßen zu entdecken. Sie versprühen ihren ganz eigenen Charme. Flanieren in Berlin: 10 tolle Boulevards.

Radfahren: Bei einer Radtour kann man den Alltag prima hinter sich lassen - und bei dem sommerlichen Wetter machen Radtouren am Wasser entlang besonders Spaß. Wir haben Tipps für tolle Touren.

Biergarten: Die Berliner Biergärten bieten auch an heißen Tagen schattige Plätzchen mit wunderschönen Aussichten, kühlen Getränken und den ein oder anderen Speisen. Die besten Biergärten Berlins haben wir hier für Sie aufgelistet.

Flohmarkt-Bummel: Flohmärkte und Trödelmärkte in Berlin sind Fundgruben für Gebrauchtes. Hier gibt es zehn Top-Adressen für Samstag und Sonntag zum Entdecken.

Eisessen: Sonne und warme Temperaturen wecken Lust auf ein Eis - nicht nur bei Kindern. Schoko und Erdbeer - oder Apfel mit Basilikum, Popcorn und japanisches Wassereis? Hier finden Sie zwölf coole Adressen für den ersten Sommer-Eisgenuss in Berlin.

Die Vorhersage des DWD im Detail

Sonnabend, 11. Juni 2022: Am Sonnabend anfangs teils stärker bewölkt, sonst wechselnd wolkig und allenfalls im Norden und Westen des Landes etwas Regen möglich. Temperaturanstieg auf 24 bis 28 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonntag teils wolkig, teils gering bewölkt. Meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 13 bis 10 Grad. Schwacher Wind.

Am Sonntag heiter bis wolkig. Trocken. Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad, die höheren Werte vom Berliner Raum bis in die Niederlausitz. Meist schwacher Wind, zunächst aus Südwest, am Nachmittag auf Nordwest drehend. In der Nacht zum Montag Durchzug vermehrt kompakter Wolkenfelder, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 11 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest. Montag, 13. Juni 2022: Am Montag wechselnd bewölkt, zeitweise Schauer. Am Abend Auflockerungen. Erwärmung auf 20 bis 23 Grad. Mäßiger Westwind, einzelne Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt bis wolkig. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 11 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.