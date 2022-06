BerlinPartner: Zukunft gestalten im Engelnest

Berlin. Welchen Hintergedanken der Geschäftsführer der Berliner Wirtschafts- und Technologiefördergesellschaft BerlinPartner, Stefan Franzke, hatte, die Mitglieder zum Thema nachhaltige Industrie in den Coworking-Platz „Engelnest“ in Schöneberg einzuladen, verriet er nicht. Glück war jedenfalls dabei, denn als die Diskussionsrunde am Donnerstagabend im Freien begann, wich der leichte Nieselregen vorsichtigem Sonnenschein.

BerlinPartner hatte eine Runde von Praktikern eingeladen, um über die Transformation der Wirtschaft hin zu einer kohlendioxidneutralen Energieversorgung zu diskutieren. Das Land und die Bundesregierung haben ehrgeizige Ziele formuliert. Berlin will bis 2030 40 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen und bislang ungenutzter Abwärme nutzen, der Bund hat nach der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise sogar 80 Prozent als Vorgabe ausgegeben.

Ist das zu ambitioniert? Die Runde war sich schnell einig, dass die Ziele zwar hoch gesteckt sind, es aber keine Alternative gibt. „Es gibt keine andere Wahl“, sagte zum Beispiel Nadja Hatzijordanou von der Körber Digital GmbH, die alte Maschinen effizienter arbeiten lässt und neue, energiesparende Maschinen entwickelt. „Es geht entweder in diese Richtung oder gar nicht.“ Der Druck zur Transformation komme sowohl von den Kunden, die ab 2030 nur noch mit energieeffizienten Firmen zusammenarbeiten wollen – als auch von den Mitarbeitern, die den Wandel mitgestalten wollen.

Die Tabakindustrie hilft bei der Entwicklung neuer Batterien

Dabei entstehen mitunter ganz neue Koalitionen, so Hatzijordanou. So sei die Tabakindustrie derzeit bei der Entwicklung neuer Batterietechniken beteiligt. Es habe sich herausgestellt, dass die Technik des Zigarettendrehens auch für das Zusammendrehen von Batterien geeignet sei.

Zuversichtlich zeigte sich auch Stefan Kögl. Der General Manager der neuen Siemensstadt hat für den Neubau des Stadtteils am traditionellen Standort ebenfalls hohe Ziele. „So ein Stadtteil wird ja für mehrere Hundert Jahre gebaut, wenn wir das unseren Urvätern von vor 125 Jahren gleich machen, wäre viel erreicht“, sagte Kögl und führte aus: Derzeit werden in Berlin nur sieben Prozent der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien gewonnen. In der künftigen Siemensstadt sollen künftig allein aus Photovoltaik 40 Prozent bestritten werden.

Um den künftigen Energiebedarf zu senken, sind auch kreative Ideen gefragt. So werden die Mitarbeiter in der Siemensstadt zwar in kleineren, dafür aber schöneren Büros arbeiten, so Kögl. So werde der Flächenbedarf und damit auch die mit Energie zu versorgende Fläche gesenkt.

Vattenfall ist größter CO2-Emittent Berlins

Besonders angesprochen vom Transformationsthema sah sich Christian Feuerherd von Vattenfall Energy Solutions. Vattenfall beheizt als Grundversorger die Wohnungen von 1,4 Millionen Menschen in der Stadt und ist damit der größte Kohlendioxidtreiber Berlins. Dennoch ist er in Sachen Energiewende optimistisch. „Ich glaube, es kann gelingen“, sagte Feuerherd. Dabei müsse niemand auf den anderen sehen und mit dem Finger zeigen. „Das müssen wir alle gemeinsam schaffen.“

Unterstützung dafür sagte die Vizepräsidentin Forschung und Transfer der Hochschule für Technik, Silke Köhler, zu. „Die technischen Lösungen sind weitgehend vorhanden, jetzt muss es ans Umsetzen gehen“, sagte Köhler. Dabei sei es wichtig, nicht nur einzelne Instrumente anzusehen, sondern das ganze System zu betrachten – eine Sichtweise, die sich derzeit auch beim Berliner Senat durchzusetzen scheint.

Im November läuft die Konzession für das Gasnetz aus und derzeit wird darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, das Gas wie zuvor das Wasser und den Strom zu rekommunalisieren. Im Senat setzt sich deshalb zunehmend die Auffassung durch, dass Berlin die Transformation der Energieversorgung nicht allein schafft, sondern das möglicherweise mit kompetenten Partnern umsetzt.

Digitalisierung ist Voraussetzung für Energie-Transformation

Für Ingobert Veith vom chinesischen Digitalkonzern Huawei steht vor dem Gelingen der Transformation der massive Ausbau der Digitalisierung. Bevor die ehrgeizigen Ziele der Energiewende erreicht werden, müssten digitale Prozesse den gegenwärtigen Bestand analysieren. Nur so könne erkannt werden, von welchem Startpunkt losgelegt werden kann. „Dafür braucht es starke digitale Netze“, sagte Veith. Berlin biete mit seiner vielfältigen Digitalszene gute Voraussetzungen, entsprechende Lösungen zu entwickeln. „Damit kann Berlin punkten“, sagte Veith.

Siemens-Manager Kögl hatte am Ende noch eine ganz andere Erklärung dafür, dass die Praktiker aus der Wirtschaft so optimistisch für das Gelingen der Energiewende sind. „Bei uns persönlich besteht eine Freude, sich damit zu beschäftigen und nicht mit etwas Tradiertem.“ Es gelte, diese Euphorie auch auf die Mitarbeiter der Berliner Verwaltung zu übertragen. „Wenn die Menschen auch für das Neugierig-Sein bezahlt würden, wäre das schön“, sagte Kögl mit Blick auf die langen Arbeitsprozesse in der Verwaltung.

Vielleicht war es das, was Stefan Franzke mit seiner Einladung bezweckte. Wenn Wirtschaft und Verwaltung Hand in Hand die Zukunft gestalten, dann wäre Berlin wirklich ein Engelnest.