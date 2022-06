Passanten gehen an Blumen vorbei, die an einem Ampelmast an der Ecke Rankestraße und Kudamm niedergelegt worden sind.

Amokfahrt Amokfahrt in Berlin - So geht es den Opfern

Berlin. Einen Tag nach der Amokfahrt auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße am Mittwoch schwebt eines der Opfer noch immer in Lebensgefahr. Das teilte Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner am Donnerstagnachmittag mit. Bei dem Schwerstverletzten handelt es sich um einen Lehrer der Schülergruppe aus Hessen. Für seine Kollegin kam jede Hilfe zu spät. Die Lehrerin starb noch an der Unfallstelle.

Sieben Jugendliche der 24-köpfigen Schülergruppe kamen schwer verletzt zur Behandlung in Krankenhäuser, sieben weitere Schülerinnen und Schüler wurden leicht verletzt. Darüber hinaus wurden 17 Passantinnen und Passanten unterschiedlich schwer verletzt und medizinisch versorgt.

50 weitere Personen wurden psychologisch betreut. Die verletzten Personen wurden in das Bundeswehrkrankenhaus, in die Charité in Mitte und in das Benjamin-Franklin-Krankenhaus der Charité gebracht.

16-jährige Schülerin mit Rettungshubschrauber in das UKB geflogen

Eine 16-jährige Schülerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) nach Marzahn geflogen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde sie mit Becken- und Brustbeinfraktur sowie einem Schädelhirntrauma eingeliefert. Die Nacht über war sie auf der Intensivstation. Erinnerungen an den Unfall hat sie keine. Noch am Mittwochabend sind ihre Eltern nach Berlin gereist. Das Mädchen befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr, wird aber jetzt intensiv psychotraumatologisch betreut.

Die Hilfe für die Opfer der Todesfahrt ist nach Angaben des Berliner Opferbeauftragten landesübergreifend angelaufen. „Das ganze Hilfssystem ist am Mittwoch hochgefahren worden“, sagte Roland Weber am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es habe zwischenzeitlich ein erstes Online-Treffen zur Koordinierung der Beteiligten des Netzwerks gegeben, ein zweites sei am Abend geplant. „Da sind alle wichtigen Netzwerk-Partner an Bord“, schilderte Weber.

Hilfe für die Opfer länderübergreifend angelaufen

Dazu gehörten etwa der Bundesopferbeauftragte und sein Team sowie die Opferbeauftragte des Landes Hessen wegen der zahlreichen Betroffenen aus deren Bundesland. Das Gesetz über die psychosoziale Notfallversorgung für das Land Berlin (PSNVG) ermögliche einen reibungslosen Austausch von wichtigen Informationen, ohne gegen den Datenschutz zu verstoßen, erklärte der Rechtsanwalt.

Das sei eine Folge der Erfahrungen bei der Betreuung von Opfern nach dem islamistischen Anschlag 2016 auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. „Seitdem hat sich die Situation deutlich verbessert“, so Weber, der das Amt des Opferbeauftragten seit 2012 ausübt.

Berlin habe vorher wegen des Fehlens einer solchen Einrichtung „zu Recht“ in der Kritik gestanden. Nun zeige Berlin „Empathie durch Organisation“, sagte Justizsenatorin Lena Kreck (Linke). Man verfüge jetzt über „Mittel und Maßnahmen, um Betroffene langfristig zu begleiten.“ Heilen brauche Zeit. „Es ist wichtig, dass staatlicherseits langfristig und zeitlich unbeschränkt Unterstützung zugesichert wird, über Tage, Wochen oder Jahre“, so die Justizsenatorin.

Finanzielle Unterstützung aus dem Opferfonds

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Kultusminister Alexander Lorz (beide CDU) haben am Donnerstag die Haupt- und Realschule der von der Amokfahrt in Berlin betroffenen Klasse im nordhessischen Bad Arolsen besucht und sich dabei erschüttert gezeigt.

„Es ist für uns ein ganz schwerer Tag, und wir haben ganz schwere Herzen“, sagte Rhein im Anschluss. Er habe der Schulgemeinde der Kaulbach-Schule und den Opfern jede erdenkliche Hilfe seitens des Landes Hessen zugesagt. Unter anderem sicherte er den Betroffenen finanzielle Unterstützung aus dem Opferfonds des Landes zu.

Psychologen betreuen Schulgemeinde in Hessen

Zum Gesundheitszustand der noch in den Kliniken befindlichen sieben Schüler und einem Lehrer konnte der Ministerpräsident keine konkreten Angaben machen. Die Situation sei noch „eher unübersichtlich“, sagte er. Die weiteren 17 Schüler seien bereits in die Region zurückgekehrt. Eine größere Gruppe sei in der Nacht mit einem Bus angekommen, andere Schüler seien von ihren Eltern geholt worden.

Acht Psychologen des Landes seien zurzeit zusätzlich zur Polizei an der Schule eingesetzt, sagte Kultusminister Lorz. Die Schulgemeinde, das Kollegium und die Betroffenen benötigen nach seinen Worten „noch einige Zeit Unterstützung“.

