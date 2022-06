Autofahrer stirbt nach Unfall in Falkenberg/Elster

Falkenberg/Elster. Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Falkenberg/Elster (Landkreis Elbe-Elster) seinen Verletzungen erlegen. Der 72 Jahre alte Schwerverletzte starb am Mittwochmittag im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte am vergangenen Freitag im Ortsteil Beyern die Kontrolle über sein Auto verloren. Daraufhin war er von der Straße abgekommen und gegen drei Strommasten und einen Zaun gestoßen. Ursache sei vermutlich ein akutes gesundheitliches Problem gewesen.

© dpa-infocom, dpa:220609-99-605097/2

