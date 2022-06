Keine Missbilligung für Bildungssenatorin Busse

Berlin. Für eine Missbilligung der Amtsführung von Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat es im Abgeordnetenhaus keine Mehrheit gegeben. Die Berliner CDU-Fraktion hatte das in einem Antrag an das Landesparlament gefordert. CDU und AfD stimmten bei der Plenarsitzung am Donnerstag dafür, die Fraktionen der rot-grün-roten Regierungskoalition dagegen, die FDP enthielt sich. In ihrem Antrag hatten die Christdemokraten Busse Desinteresse, Ideenlosigkeit und fehlendes Engagement für Schulen, Pädagogen und Schüler vorgeworfen. Insbesondere kritisierten sie, die Bildungssenatorin unternehme zu wenig für den Schulbau und gegen den Lehrkräftemangel.

© dpa-infocom, dpa:220609-99-604819/2

