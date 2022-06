Hunderte Kunstschaffende beim Lausitz Festival

Cottbus. Das Lausitz Festival verspricht auch im dritten Jahr seines Bestehens wieder außergewöhnliche Kulturerlebnisse. An 25 Orten werden Ende August bis Mitte September 550 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt und der Region im Grenzland zu Sachsen, Polen und Tschechien auftreten. Festival-Intendant Daniel Kühnel hat das Programm am Donnerstag im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK) in Cottbus vorgestellt.

So finden von Bad Liebenwerda bis nach Zgorzelec in Polen unter anderem Jazz- und Klassikkonzerte statt, es gibt Theateraufführungen, Chorauftritte, Liederabende und Lesungen. Weltstars wie die Pianistin Martha Argerich, Violinist Gidon Kremer und der Jazzmusiker Abdullah Ibrahim werden an ungewöhnlichen Orten auftreten, etwa in kleinen Dörfern, Scheunen Kirchen und einer Industriehalle. Schirmherren des Festivals sind die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter dem Motto "aufBruch" geht es bei dem Mehrsparten-Festival laut Kühnel auch um die Frage, wie viel ein Aufbruch beinhalten darf, wenn er gelingen soll. Passend dazu hat als Auftakt William Shakespeares Tragödie "Caesar" von Regisseur Stefan Pucher in einer wieder nutzbar gemachten Glasindustriehalle in Weißwasser (Görlitz) Premiere. Das Stücke passe zum Thema, weil es darin um politische Umwälzungen als Ausdruck von tiefen kulturellen Verschiebungen gehe, so der Intendant, der damit den Bogen in die Lausitz schlägt. Die Region habe seit Jahrhunderten Transformationserfahrungen, was ein Schatz und auch eine Kraft sei, betonte er.

© dpa-infocom, dpa:220609-99-602408/2