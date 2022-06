Haushalt Diese Projekte in Berlin werden mit Lotto-Geld gefördert

Berlin. 20 Projekte in Berlin können sich freuen: Sie erhalten im ersten Kalendervierteljahr 2022 einen Betrag von insgesamt 9.348.500 Millionen Euro von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. Mit dabei ist das Kabarett „Die Stachelschweine“, die Urania Berlin oder die European Film Academy am Kurfürstendamm.

Die Lotto-Stiftung berichtet dem Abgeordnetenhaus von Berlin jeweils für ein Kalendervierteljahr über die Verteilung der Mittel im Einzelnen. In einer Vorlage hat Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) jetzt die Zuschüsse aufgelistet.

Fachbereich Gesundheit:

- 2B-Werk – Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Arbeit mbH. Gesundheitsberatung und Unterstützung für Senioren mit Migrationshintergrund: 239.000 Euro

Fachbereich Soziales:

- Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH. Spezielles therapeutisch-sozialarbeiterisches Versorgungsangebot für komplex und chronisch erkrankte traumatisierte Geflüchtete, die kein oder ein nicht ausreichendes Angebot im regulären Versorgungssystem erhalten: 987.000 Euro

- GrenzKultur gGmbH. Dreijähriges Modellprojekt zur Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus Berlin nach der Pandemie. Hier: Errichtung einer Leichtbauhalle für den Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi, Standort Treptow: 261.000 Euro.

- Alevitische Gemeinde zu Berlin. Einrichtung eines Elterncafés mit einer sozialpädagogischen Fachkraft als Ansprechpartnerin in der Alevitischen Gemeinde: 59.000 Euro

Fachbereich Bildung:

- Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland. Erneuerung und Aktualisierung des Lernortes „7xjung – Dein Trainingsplatz für Zusammenhalt und Respekt“: 1.130.000 Euro

- Ki.D.T. gGmbH – Kinder.Diagnostik.Therapie im Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg. Umbau der Kinder- und Jugendambulanz/Sozialpädiatrisches Zentrum in Hohenschönhausen: 510.000 Euro

- Urania Berlin e.V. Stärkung neuer, partizipativer Angebote für die Berliner Öffentlichkeit: 450.000 Euro

- Fritz-Kirchhoff-Schule „Der Kreis“. Umbau- und Sanierungsarbeiten in den neuen Räumlichkeiten der Schauspielschule in der ehemaligen Sarottifabrik in Berlin-Tempelhof: 111.500 Euro

- Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt und Entwicklung „BLUE 21“. Legislatives Theaterstück zum Thema gesunde Schulverpflegung in Berlin im Heimathafen Neukölln: 4200 Euro

- Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erhält zudem satzungsgemäße Zahlungen für die Jugendarbeit: 1.250.000 Euro.

Fachbereich Sport:

- Der Landessportbund Berlin erhält satzungsgemäße Zahlung für sportliche Zwecke für die Monate Januar bis März 2022 (900.000 Euro), ebenso wie die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport (700.000 Euro).

Fachbereich Umwelt:

- WirBerlin gGmbH. Mitfinanzierung des dreijährigen Projekts „Auf dem Weg zur unverpackten Gesellschaft 2030“ – Strategien zur Vermeidung von Plastik- und Verpackungsmüll: 100.000 Euro

- Deutsch-Arabische Akademie für Bildungs- und Umweltprojekte DABU. Projekt „Kunst und Gebrauchsgegenstände aus Sperrmüll“ im Rahmen von Workshops in Berlin im Zeitraum April bis Ende Dezember: 32.000 Euro

Fachbereich Kultur:

- Evangelische Kirchengemeinde St. Marien-Friedrichswerder. Restaurierung und Neupräsentation des Totentanzes, Instandsetzung der mittelalterlichen Sakristei mit Nebenräumen sowie denkmalverträglicher Umbau der Marienkapelle: 1.200.000 Euro

- Hippopotamus Productions, Kabarett-Theater „Die Stachelschweine“. Erneuerung von technischer Ausstattung und Mobiliar: 500.000 Euro

- European Film Academy, Kurfürstendamm 225. Förderung des Vereins im Kalenderjahr 2022 zwecks Erhaltung und Ausbau des Medienstandortes Berlin 400.000 Euro

- Kulturprojekte Berlin. Jubiläumsausstellung zum „Europäischen Monat der Fotografie“ im März 2023: 285.000 Euro

- Maxim Gorki Theater. Projekt „Rehabilitation of Breath – sechs Interventionen an zentralen öffentlichen Plätzen Berlins“: 200.000 Euro

- Verein Kunst und Literatur Forum Amalienpark. Ausstellung und Begleitprogramm zum Thema Frauen als Komponistinnen vom 1. September bis 31. Dezember: 29.800 Euro

Das ist die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin wurde 1974 gegründet und verfolgt gemeinnützige Zwecke. Sie fördert soziale, karitative, dem Umweltschutz dienliche, kulturelle, staatsbürgerliche, jugendfördernde und sportliche Vorhaben. Welche Projekte genau unterstützt werden, entscheidet ein unabhängiger Stiftungsrat. Ihm gehören je drei vom Senat bestellte und vom Berliner Abgeordnetenhaus gewählte Mitglieder an. Der Stiftungsrat wird für die Dauer der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses gebildet. Er trifft sich viermal im Jahr und berät über die Förderanträge, die bei der Stiftung eingereicht wurden.

Vorsitzende im sechsköpfigen Stiftungsrat ist Franziska Giffey

Vorsitzende ist aktuell Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), stellvertretende Vorsitzende ist Silke Gebel (Grüne), weitere Mitglieder des Stiftungsrates sind Bettina Jarasch (Grüne), Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Lena Kreck (Linke), Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, Raed Saleh (SPD) und Kai Wegner (CDU).