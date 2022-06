Abrechnungsbetrug bei Pflege? Sechs Angeklagte vor Gericht

Berlin. Weil sie Pflegeleistungen in Höhe von über sechs Millionen Euro zu Unrecht abgerechnet haben sollen, müssen sich sechs Angeklagte ab Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht verantworten. Zwei 59-Jährige seien Geschäftsführer eines Pflegedienstes gewesen. Bei den vier Mitangeklagten habe es sich um leitende Mitarbeiter gehandelt. Die Firma habe Leistungen in der Intensivpflege im außerklinischen Bereich erbracht. Von Januar 2017 bis Juli 2019 seien in über 300 Fällen Leistungen gegenüber den Krankenkassen abgerechnet worden - obwohl die eingesetzten Kräfte nicht die erforderliche Qualifikation hatten. Die Anklage lautet unter anderem auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-592727/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.