Auto rast in Berlin in Schülergruppe: Schreckliches Ende einer Klassenfahrt

In Berlin ist ein Auto auf einen Bürgersteig in eine Menschengruppe gefahren, bevor es in einem Geschäft zum Stehen kam. Dabei wurden nach Angaben von Feuerwehr und Polizei ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt.

Auto rast in Berlin in Menschenmenge: Ein Toter, mehrere Verletzte

Berlin. Sie sind 16 Jahre alt, manche schon 17 – und die Spuren, die sie an diesem schwarzen Mittwoch davon tragen mussten, werden die meisten von ihnen vermutlich ihr Leben lang begleiten. Ein Foto gibt eine Ahnung davon. Es zeigt, wie Schülerinnen und Schüler – sie kamen aus Hessen und waren in Berlin auf Klassenfahrt – auf dem Boden knien und ihre verletzten Mitschülerinnen und Mitschüler umsorgen. Sie halten sich an den Händen. Sie umarmen sich, in ihren Augen spiegeln sich Sorge und Verzweiflung, Trauer und Überforderung. Eines der Mädchen blickt in Richtung der Kreuzung von Kurfürstendamm, Tauentzienstraße und Rankestraße. Von der Person, die dort auf der Fahrbahn unter der Rettungsfolie liegt, ist nur der blaue Kopfverband zu sehen. Augenscheinlich kämpft sie um ihr Leben.

Einige Meter entfernt auf der Tauentzienstraße liegt eine weitere Person. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Ein Feuerwehrsprecher wird später mitteilen, dass sie tot ist. Die Schülerinnen und Schüler kannten sie gut. Es war ihre Lehrerin.

Rund 170 Meter weiter in Richtung Wittenbergplatz, an der Kreuzung von Tauentzienstraße und Marburger Straße, wird die Spur des Schreckens, die sich an diesem Tag durch das Herz der City West zieht, von der umherliegenden Erde eines umgestürzten Pflanzkübels markiert. „Halte durch, halte durch“, sagt einer der Männer, die eine Person umsorgen, der das Blut aus dem Kopf rinnt. Einige Minuten später transportieren Rettungskräfte den schwer verletzten Mann in das nächstgelegene Krankenhaus.

Heck des Autos ragt aus Schaufensterscheibe heraus

An der Tauentzienstraße Ecke Marburger Straße ist ein Renault Clio in die Schaufensterscheibe einer Douglas-Filiale hinein gefahren. Foto: Ulrich Kraetzer

Das Heck des Fahrzeugs ist deutlich zu sehen. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Die näheren Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Es wird untersucht, ob es sich um einen Unfall oder um eine vorsätzliche Tat handele, so die Polizei. Foto: Alexander Rothe

Angaben der Behörden zufolge fuhr der Clio an der Ranke- Ecke Tauentzienstraße in eine Menschengruppe. Dann durchbrach das Auto das Schaufenster an der Marburger Straße und kam zum Stehen. Foto: Ulrich Kraetzer

Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es gibt nach Aussagen der Behörden mehrere Schwerverletzte und einen Toten. Foto: Fabian Sommer/dpa



Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt. Polizisten sind auch mit Maschinenpistolen im Einsatz. Foto: Alexander Rothe

Zwei Polizisten im Einsatz. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Einsatzkräfte auf der abgesperrten Straße. Foto: Fabian Sommer/dpa

Ein Rettungshubschrauber im Landeanflug. Foto: Andreas Gandzior

Der Rettungshubschrauber des ADAC landet am Kurfürstendamm. Foto: Alexander Rothe



Die ADAC Luftrettung steht vor der Douglas-Filiale. Foto: MACDOUGALL / AFP

Einsatzkräfte kümmern sich um Verletzte. Foto: Alexander Rothe

Die Berliner Feuerwehr baute am Kurfürstendamm eine sogenannte „Patientenablage“ auf. Foto: Joachim Fahrun

Die Polizei ist mit 130 Einsatzkräften vor Ort, auch die Feuerwehr befindet sich im Großeinsatz. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Die Straßen sind voll mit Einsatzwagen. Foto: Alexander Rothe



Ein gepanzertes Polizeifahrzeug steht am Sophie-Charlotte-Platz. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ist im Lagezentrum der Polizei eingetroffen. Sie lässt sich über das Geschehen informieren. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz angekündigt. Foto: Sergej Glanze

Am Breitscheidplatz haben sich Journalisten auch vieler ausländischer Medien eingefunden. Foto: Ulrich Kraetzer

Zwei Stunden nach dem tödlichen Vorfall verschaffte sich Polizeipräsidentin Barbara Slowik vor Ort einen Eindruck von dem Geschehen. Slowik sprach mit Polizisten und ließ sich den Ablauf schildern. Foto: Sergej Glanze / Funke Fotoservices FFS

Sie ging dann die 200 Meter lange Strecke bis zu dem Geschäft, in das der Wagen gefahren war. Foto: Sergej Glanze / Funke Fotoservices FFS



Einige Meter neben dem verletzten Mann liegt eine Radkappe. Daneben ist das Bild zu sehen, das weder die Tote zeigt, noch die Verletzten, das sich in das kollektive Gedächtnis der Stadt aber doch einbrennen wird wie kaum ein anderes. Dieses Bild zeigt das Heck eines silbernen Renault Clio, das aus der Schaufensterscheibe der Filiale eine Parfümeriegeschäftes herausragt. Es ist das Heck des Unglücksfahrzeuges, das an diesem schwarzen Mittwochvormittag mehrere Menschen durch die Luft schleuderte – und unfassbares Leid zurückließ.

Ein Sprecher der Feuerwehr wird dieses Leid später in Zahlen ausdrücken: Eine Tote. Sechs Menschen, die in Folge der Verletzungen um ihr Leben ringen. Fünf Menschen, die schwere Verletzungen davontrugen. Die Polizei ging am Abend von insgesamt etwa 20 Verletzten aus. Eine konkrete Zahl könne wegen der dynamischen Lage aber weiter nicht genannt werden, hieß es.

Ein Augenzeuge berichtet, er habe von seinem Platz am Brunnen auf dem Breitscheidplatz vom Ort des ersten Zusammenstoßes an der Rankestraße „dumpfe Aufprallgeräusche und lautes Geschrei“ gehört. „Ich sah eine Person und Material durch die Luft fliegen“, sagt der Mann. Danach habe der Fahrer Gas gegeben und sei weitergerast. Ein Angestellter eines Restaurants berichtet von „schreienden Menschen“. Ein Mann, dessen Auto kurz vor der Ecke Marburger Straße/Tauentzienstraße von dem Renault des Todesfahrers gestreift wurde, berichtet, das Unglücksfahrzeug seit mit „sehr hoher Geschwindigkeit“ über die Tauentzienstraße gerast.

Die Polizei nimmt den Fahrer an der Marburger Straße fest

Was unmittelbar nach den zwei Zusammenstößen an der Ranke- und an der Marburger Straße passierte, ist auf Internetvideos dokumentiert. Eines der Videos zeigt, wie ein Polizist in Zivilkleidung einen untersetzten Mann in blauer Jogginghose, gelbem T-Shirt und und roten Turnschuhen abführt. Es ist der Fahrer des Renault Clio. Ein Augenzeuge berichtet, dass der Mann fliehen wollte. Auch in den Polizeiwagen will er nach der Festnahme offenbar nicht freiwillig einsteigen. Der Polizist hilft mit sanftem Druck nach.

Die Polizei gibt einige Details zu dem Mann bekannt. Er ist 29 Jahre alt, hat sowohl die deutsche als auch die armenische Staatsangehörigkeit. In Berlin wohne er seit vielen Jahren, heißt es. Aus Polizeikreisen verlautet zudem, dass das Auto nicht ihm, sondern seiner Schwester gehört. Für die Ermittlungsarbeit der Polizei sind das wichtige Details. Doch die Frage, die die meisten an diesem Tag umtreibt, bleibt unbeantwortet: Warum raste der Mann in die Schülergruppe? War es ein Unfall? Hat er einen medizinischen Notfall erlitten, womöglich einen epileptischen Anfall, und danach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren? Oder handelte er mit Vorsatz – und wollte vielleicht möglichst viele Menschen töten?

Thilo Cablitz will keines dieser Szenarien ausschließen. Der Sprecher der Berliner Polizei gibt Interviews im Minutentakt, steht auch ausländischen Medien Rede und Antwort. Ob der 29-jährige Fahrer den Kleinwagen absichtlich in die Personengruppe an der Rankestraße steuerte und den Renault womöglich auch in der Marburger Straße absichtlich in das Schaufenster manövrierte, bleibt jedoch offen. Der Unfallhergang werde derzeit rekonstruiert, sagt Cablitz.

Der Fahrer des Clio könnte über seine Motive Auskunft geben. Doch er redet nicht. Die Feuerwehr hat ihn als lebensgefährlich verletzt eingestuft. Er sei nicht vernehmungsfähig, heißt es. Gerüchte machen die Runde, in dem Wagen des Mannes sei ein Bekennerschreiben gefunden worden. Die Polizei dementiert das. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) informiert, dass die Polizei in dem Auto des Deutsch-Armeniers anti-türkische Plakate gefunden habe.

Das Verhältnis zwischen Armenien und der Türkei ist seit dem Völkermord der Türkei an den Armeniern im Ersten Weltkrieg schwer belastet. Hatte der gebürtige Armenier bei seiner Todesfahrt also womöglich eine politische Motivation? Das Wort „Anschlag“ versuchen die Behördenvertreter in ihren offiziellen Statements zu vermeiden. Womöglich aus gutem Grund. Denn womöglich ist die Todesfahrt vom Kurfürstendamm nicht das Werkt eines „Terroristen“ – sondern vielleicht eines Mannes, den man gemeinhin als „wahnsinnig“ beschreiben würde. Aus Polizeikreisen verlautete, der festgenommen Fahrer sei mehrfach „psychisch auffällig“ geworden. Außerdem sei er mit Gewalttaten und Raubdelikten in Erscheinung getreten. Aus dem Landeskriminalamt verlautete am Mittwoch, ein politisches Motiv sei bisher nicht erkennbar.

Das Europa-Center wird teilweise geräumt

Für Aufregung sorgt am Nachmittag die Nachricht von der Räumung des Europa Centers, das gegenüber der Stelle liegt, an der die Schreckensfahrt des Clio endete. Polizeisprecher Cablitz versichert zunächst, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der Clio solle geborgen werden, und weil eine vorsätzliche Tat bis zur Stunde nicht ausgeschlossen werden könne, habe die Polizei entschieden, das weitere Umfeld zu räumen. Später heißt es von einer Sprecherin, das Center sei teilweise geräumt worden.

Die Feuerwehr ist mit mehr als hundert Kräften im Einsatz. Die Polizei setzt rund 130 Beamtinnen und Beamte ein. Der Einsatz läuft augenscheinlich reibungslos und professionell. Zunächst stehen die Retter der Feuerwehr im Fokus. Später vermessen Verkehrsexperten den Boulevard der City West. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erinnert daran, dass die „grauenvollen Bilder“ auch bei den Rettern Spuren hinterließen.

Die Landesregierungen von Berlin und Hessen sowie die Bundesregierung reagieren erschüttert auf die Nachrichten der Todesfahrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht den Angehörigen und Hinterbliebenen sein „tiefes Mitgefühl“ aus. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, Beobachtungen an ein eigens dafür geschaltetes Portal zu melden. Dort können auch Handyaufnahmen hochgeladen werden.

Die Gemeinde der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche stellte das Gebäude des Gotteshauses für die psychosoziale Notfallversorgung der Opfer und Rettungskräfte bereit. Am Mittwochabend lud die Gemeinde zudem zu einer Gedenkandacht für die Opfer und Angehörigen.