Wie der Verkehrsunfalldienst arbeitet

Berlin. Nur wenige Stunden, nachdem ein Auto am Mittwochvormittag gegenüber des Breitscheidplatzes in eine Menschenmenge gefahren war, berichtet ein ehemaliger langjähriger Beamter des Verkehrsunfalldienstes von den akribischen Ermittlungen am Unfallort. In diesem Fall von einem Tatort, da eine Person gestorben ist und mehrere Menschen schwer verletzt wurden. Der Beamte, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, schildert einige der Maßnahmen, die seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen nach einem Unfall ergreifen, um eine detailgenaue Übersicht für die weiteren Ermittlungen zu erstellen.

Da noch nicht abschließend geklärt ist, ob es sich um einen Verkehrsunfall oder eine vorsätzliche Tat handelt, würden in diesem Fall neben dem Verkehrsunfallkommando auch Kriminaltechniker vom Landeskriminalamt und vom Staatsschutz ermitteln, sagt er. Grundsätzlich aber gibt es eine Liste, die vom Verkehrsunfallkommando (VKU) „abgearbeitet“ wird. Nach Absperrmaßnahmen – der Unfallort ist im kriminalistischen Sinn ein Tatort – verschaffen sich die Mitarbeiter einen ersten Überblick. „Bei Toten und Schwerstverletzten fordern wir sofort in Absprache mit einem Amtsanwalt oder einem Staatsanwalt einen Gutachter an“, erklärt der ehemalige Mitarbeiter. „Diese Sachverständigen für Unfallrekonstruktionen kommen meisten vom TÜV.“ Gab es Tote, werden spezielle Absperrungen angefordert, hinter denen der Gerichtsmediziner eine Leichenschau durchführen kann, ohne dass Gaffer etwas sehen können.

Tatortscanner der Mordkommission im Einsatz

Je nach Größe des Tatorts arbeitet das Verkehrsunfallkommando mit digitaler Fototechnik. Damit werden alle Einzelbilder dann zu einem Gesamtbild verarbeitet. Oder es kommen Drohnen und der Polizeihubschrauber zum Einsatz, um aus der Luft Aufnahmen zu machen. „Wenn der Tatortscanner der Mordkommission nicht im Einsatz ist, fordern wir diesen an“, sagt der Beamte.

Das VKU fotografiert aber auch selber mit Digitalkameras. „Dabei arbeiten wir uns kreisförmig von außen nach innen“, erklärt der Beamte. „Wir wandern langsam in den Unfallort rein.“ Fotografiert werden sämtliche Spuren, abgerissene Fahrzeugteile und verloren gegangene Gegenstände der Unfallopfer –etwa Handys, Taschen, Schuhe. Alles wird auch genauestens mit dem Maßband ausgemessen. Bei dieser Vorgehensweise werden auch Brems-, Blockier- und Schleuderspuren sowie Anstoßstellen fotografiert und vermessen. „Wir versuchen auch immer, aus Häusern aus den oberen Etagen Übersichtsfotos zu machen.“ „Unter Brücken und Unterführungen machen wir die Fotos, wo Drohnen und Hubschrauber keine Bilder machen können, beziehungsweise die digitale Fototechnik nicht zum Einsatz kommen kann.“

Sicherung von Fingerabdrücken, DNA und Kleidungsstücken

Zu den weiteren Aufgaben gehören auch die Sicherung von Fingerabdrücken und DNA-Spuren am und im Fahrzeug, wenn die Kriminaltechnik nicht gerufen werden muss. Auch die Sicherstellung von Kleidungsstücken der Fahrzeuginsassen gehört zur Spurensicherung, wenn unklar ist, wer den Wagen gefahren ist.

Hinterbliebene über den Tod eines Angehörigen informieren

Später dann werden alle Stellen, wo Fahrzeuge stehen oder Personen lagen, mit gelber Sprühfarbe umrandet. Erst wenn das geschehen ist, kann der Tatort freigeräumt werden und es werden erneut Übersichtsfotos gemacht. Zu den Aufgaben des VKU gehören auch die Beschlagnahmung des Fahrzeugs und die Information an die Gerichtsmedizin, dass der Leichnam abtransportiert werden kann. Nicht selten fahren die Beamten auch ins Krankenhaus, um gegebenenfalls blutige Kleidung der Unfallopfer oder des Fahrers sicherzustellen. „Bei Toten, die Organspender sind, halten wir sofort Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und ziehen den Gerichtsmediziner hinzu“, erklärt der Beamte die weitere Vorgehensweise. Das VKU informiert auch die Hinterbliebenen über den Tod eines Angehörigen.

Ermittlungen am Tauentzien werden die ganze Nacht dauern

„Ich gehe ganz fest davon aus, dass die Ermittlungen auf dem Tauentzien bis zum Donnerstag dauern werden. Der Tagesdienst des VKU wird dann vom Nachtdienst abgelöst“, erklärt der ehemalige Mitarbeiter. „Bei Einbruch der Dunkelheit werden Lichtgiraffen aufgebaut, damit in der Nacht weitergearbeitet werden kann. Es müssen alle Spuren gesichert werden, bevor es möglicherweise regnet. Außerdem muss die Straße irgendwann auch wieder frei gegeben werden.“