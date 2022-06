Die Bar jeder Vernunft und das Tipi feiern Jubiläum

Rund 700 Gäste sind am Mittwochabend zum Tipi am Kanzleramt gekommen, um ein besonderes Jubiläum zu feiern: Das Tipi wird in diesem Jahr 20 Jahre alt, seine ältere Schwester, die Bar jeder Vernunft, feiert ihr 30. Jubiläum. Entsprechend freudig war die Stimmung, wenn auch überschattet von Ereignissen an der Tauentzienstraße.

Holger Klotzbach, zusammen mit Lutz Deisinger Gründer der Bar jeder Vernunft, zitierte in seiner Rede Maren Kroymann, die der Bar jeder Vernunft einmal attestierte, „ein neues Genre etabliert“ zu haben: nämlich die Versöhnung der leidigen Unterscheidung von Hoch- und Unterhaltungskultur, die in deutschsprachigen Breiten seit Jahrhunderten zu Missverständnissen führt. Mit der Bar sei ein „anderes Stadium von Subversivität“ erreicht worden.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth gratuliert Holger Klotzbach.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) berichtete, sie habe von ihrem Balkon im Kanzleramt neuerdings einen guten Blick auf die „Stimme der Demokratie“, wie sie das „Tipi“ nannte. Und Klaus Wowereit, früherer Regierender Bürgermeister Berlins, sprach mit Blick auf das Zelt vom „unterhaltsamsten Provisorium der Hauptstadt“. Das ist in Berlin, der Weltmetropole des Behelfsmäßigen, schon als Ritterschlag zu verstehen.

Heute ist die Bar mit ihren lauschigen Logen und ihren glitzernden Spiegelsäulen als Tummelplatz und Talentschmiede der Kleinkunst bekannt. Die Diseuse Georgette Dee, Tim Fischer und Cora Frost, die Geschwister Pfister, Pigor & Eichhorn, Katherine Mehrling, Dominique Horwitz, Maren Kroymann und viele andere konnte man hier in den Anfängen ihrer Karriere beklatschen.

Die Anfänge für die Bar dagegen waren gar nicht so leicht: Klotzbach und Deisinger gingen nach kurzer Zeit davon aus, dass sie nicht mehr als ein, zwei Jahre durchhalten würde. Der Sommer 1992 wurde heiß, es kamen nur wenige Gäste ins Zelt. Im November musste es wieder abgebaut werden, „weil wir im Grunde pleite waren“, wie sich Klotzbach erinnert. Was die Bar rettete, war Solidarität aus dem Kulturbetrieb. Prominente wie Otto Sander, Wim Wenders und Alfred Biolek ernannten sich zu Schirmherren, Meret Becker ersann ein ganz eigenes Varieté-Programm. 1993 konnte das Spiegelzelt wieder eröffnen.

Eine bundesweit bekannte Adresse der Kleinkunst

Gut gelaunt: Berlins Bausenator Andreas Geisel und seine Frau Anke.

Die Bar wurde auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, als die Neuauflage der Operette „Im Weißen Rößl am Wolfgangsee“ mit Otto Sander und Gerd Wameling im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Evelyn Künneke, Brigitte Mira und Helen Vita hielten hier als die „Drei Schachteln an der Bar“ legendäre Abende ab, die Geschwister Pfister sorgen sowieso für Begeisterung. Chanson, Cabaret, Konzerte, Musicals und Varieté: Kaum zu glauben, dass das alles schon seit 30 Jahren so geht. Und dann kam eine zweite Spielstätte hinzu, die ebenfalls Geburtstag feiert: Das Tipi am Kanzleramt, das am 8. Juni 2002 mit einer live im Fernsehen übertragenen Revue eröffnet wurde.

Eine Institution des Berliner Kulturlebens hatte sich nun den Raum verschafft, der ihrem Programm längst angemessen war: Das Tipi ist nicht nur doppelt so groß wie die Bar jeder Vernunft, es ist mit bis zu acht Metern Höhe und 550 Sitzplätzen die größte stationäre Zeltbühne Europas.

Zusammengerechnet sind es also 50 Jahre, die am Mittwoch bei bester Laune begangen wurden. Eigentlich wird ja schon das ganze Jahr gefeiert: Die Geschwister Pfister haben bereits ihr Originalprogramm reaktiviert, Meret Becker war ihn ihrem beliebten Nachtsalon zu sehen. Tim Fischer und Cora Frost waren mit ihren Duetten zu sehen, und Georgette Dee gratulierte mit „All of Me Liebeslieder“, ihren schönsten Songs aus 40 Jahren.

Weitere Programmhöhepunkte sind in Sicht. Das Trio Muttis Kinder findet sich ab dem 16. Juni noch einmal zu gemeinsamen Auftritten zusammen. Und im kommenden Herbst wird Rosa von Praunheim, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, erstmals selbst ein Musical inszenieren – „Die Bettwurst“, inspiriert von seinem berühmten Film aus dem Jahr 1971. Viel Grund zum Feiern also, und auch viel Grund zur Vorfreude.