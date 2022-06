„Brandenburger Landpartie“: Betriebe öffnen für Besucher

Seit 1994 gibt es die Landpartie in Brandenburg. In diesem Jahr sind mehr als 150 Gastgeber dabei.

Potsdam. Während viele Gartenbesitzer bei Löwenzahn, Giersch und Co. die Stirn krausziehen und ans lästige Unkrautjäten denken, geht Heidi Knappe das Herz auf, wenn sie all die Kräuter in ihrem Garten entdeckt. Heidi Knappe ist Kräuterpädagogin. Vor 15 Jahren begann sie mit der Verarbeitung von Garten- und Wildkräutern. In ihrer Kräuterwerkstatt in Ferch (Potsdam-Mittelmark) verwandelt sie die selbst gesammelten Kräuter beispielsweise in ein Wildkräuter-Pesto, indem sie noch Parmesan, Pinienkerne, Olivenöl und Knoblauch hinzugibt. „Das eignet sich perfekt zum Würzen für Steaks, Kräuterquark, Butterbrot, Süppchen und natürlich für Nudeln“, schwärmt die „Kräuter-Heidi“.

Welche nach eigenen Rezepten kreierten kulinarischen Köstlichkeiten sie sonst noch zu bieten hat, zeigt Heidi Knappe bei der „Brandenburger Landpartie“. Sie ist eine von mehr als 150 Gastgebern, die am zweiten Juni-Wochenende die Türen ihrer Agrarbetriebe, Ställe und Vorratskammern für Besucher öffnen. Unter dem Motto „Entdecken – Erleben – Genießen“ findet dann zum 27. Mal die „Brandenburger Landpartie“ statt.

Auf Höfen und in den Dörfern hautnah dabei sein

1994 vom märkischen Landwirtschaftsministerium aus der Taufe gehoben und seither alljährlich vom Agrarmarketing-Verband Pro Agro mit Partnern wie dem Landesbauernverband und dem Landfrauenverband umgesetzt, gilt die Landpartie als größte Veranstaltung im ländlichen Raum der Mark. Berliner und Brandenburger können auf den Höfen und in den Dörfern hautnah erfahren, woher ihre Lebensmittel kommen – und auch erfahren, wie hürdenreich der Weg der Lebensmittel vom Betrieb bis auf den Teller bisweilen ist.

„Das in guten Gesprächen bei einem herzhaften Imbiss mit den Besuchern zu vertiefen und so gegenseitiges Verständnis zu fördern, ist für uns Landwirte das wichtigste Anliegen der Landpartie“, sagt Heiko Terno, Vizepräsident des Landesbauernverbandes Brandenburg. Wobei aber klar festzustellen sei, dass immer mehr Menschen zu regionalen Lebensmitteln greifen.

Landwirtschaftsminister Axel Vogel verweist auf den jüngsten Bundesernährungsreport: „Für 82 Prozent der darin Befragten ist die Herkunft ihrer Lebensmittel beim Einkauf entscheidend.“ Die Corona-Pandemie habe das Interesse an regionalen Produkten noch verstärkt. „Das zeigt uns, wie wichtig es ist, sich für die Grundversorgung auf regional gut aufgestellte Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft stützen zu können“, sagt Vogel.

Kostprobe gefällig? Hier kann probiert werden

Einen Beweis ihrer Leistungsfähigkeit liefern die Betriebe im Rahmen der Landpartie. Die sei ein „Schaufenster der Regionalität“, sagt Hanka Mittelstädt, Chefin von Pro Agro. Berliner haben also die Qual der Wahl, auf welchen Höfen sie am 11. und 12. Juni vorbeischauen wollen. Kostprobe gefällig? In der Ölmühle Katerbow können kaltgepresste Öle verkostet werden, auf dem Hirschhof Hildebrandt in Freyenstein kann man vom Traktorkremser aus Damhirsche füttern.

Zu einem Regionalmarkt rund um den Holzbackofen in Schwante lädt die Bäckerei Plentz ein. 150 Straußenvögel in natürlicher Umgebung erleben Gäste auf dem Straußenhof Berkenlatten, die Interessengemeinschaft „Freunde alter Landtechnik“ richtet eine Brauchtumsveranstaltung in Fredersdorf aus.

Mit Fischern können Gäste im Naturgut Köllnitz ins Gespräch kommen. Eine Alpaka- und Esel-Wanderung bietet der Werderaner Tannenhof an. Feldrundfahrten mit dem Traktor sind auf Gut Schmerwitz möglich.

Mit 27 Betrieben ist die Region Potsdam und Mittelmark am stärksten vertreten, gefolgt von 18 Betrieben aus dem Havelland und 16 aus Oberhavel. Darunter sind Haupterwerbsbetriebe ebenso wie Hobby-Imkereien, Ökohöfe ebenso wie Weinbaubetriebe und Spargelbauern.

Mit dabei ist der Landwirtschaftsbetrieb Ruden im Potsdamer Ortsteil Fahrland-Krampnitz. „Der Opa hat mit sechs Hektar Fläche angefangen“, erzählt Cindy Ruden. Mittlerweile bewirtschaftet der Familienbetrieb, den sie mit Ehemann Ernst und Sohn Maximilian führt, 300 Hektar. „Bei uns kann man Landwirtschaft riechen, hören und schmecken“, sagt die Bäuerin.

Bei Hofführungen will die Familie zeigen, „wie unsere Rinder gehalten werden, wo das regionale Gemüse wächst und woher die Eier kommen, die am Sonntag am Frühstückstisch geköpft werden“. 800 Tiere leben auf dem Hof, darunter fast 600 Hühner, zudem Gänse, zwölf Mutterkühe mit ihren Kälbern und neun Alpakas.

Cindy Rudens Alpakahengste sind als Therapietiere im Einsatz. „Die sind es gewohnt, gestreichelt zu werden“, sagt die Landwirtin. Zudem will sie vor Ort demonstrieren, wie die Wolle der Alpakas versponnen wird. Und ihr jüngster Sohn wird die Gäste animieren, beim Gemüse-Dart mitzuspielen – Pfeilwurf auf Gemüsebilder. Wer trifft, gewinnt ein Bund Möhren oder einen Salatkopf.

Unterwegs mit einem Kindergarten der Bienen

„Wir wollen die Leute animieren, unser Gemüse zu testen“, sagt Ruden. „Dann werden sie merken, dass ein pflückfrischer Salat besser schmeckt als einer, der drei Wochen aus Südeuropa unterwegs war, bevor er in den Handel kommt.“

Die Leidenschaft fürs Imkern will Sandra Döring vermitteln. Die „Brieselanger Honigbiene“ kommt mit zwei großen Völkern der fleißigen Honigproduzenten nach Wernitz (Havelland). Vor Bienenstichen muss niemand Angst haben: Sie hat Schleier und Hüte dabei, wenn sich jemand die offene Beute aus der Nähe anschauen möchte. Außerdem zeigt sie kleine Ableger-Kästen. „Das ist der Kindergarten der Bienen“, erklärt die Imkerin.

Alte Landwirtschaftstechniken wollen die Buckower Landfrauen präsentieren. „Zur Landpartie ist unser ganzes Dorf eingebunden“, sagt Landfrau Sandra Lorenz. Alle 200 Einwohner, aber insbesondere die 30 Landfrauen aus Buckow, Ortsteil der Gemeinde Milower Land (Havelland), machen mit.

Sie zeigen, wie früher gebuttert oder in einem Dreschkasten das Korn gedroschen wurde. Die Dorfjugend führt Bauerntänze vor, es gibt Kutschfahrten. Und es wird Kartoffelsuppe serviert, zubereitet nach Buckower Rezept. Schließlich wollen die Landfrauen beweisen, wie gut sie kochen können. „Wir haben gerade ein Kochbuch herausgebracht“, erzählt Sandra Lorenz stolz.

Das gibt es zu sehen

Eröffnet wird die Landpartie von Landwirtschaftsminister Axel Vogel am 11. Juni um 10.30 Uhr bei der uckermärkischen Hemme Milch GmbH und Co. KG im Angermünder Ortsteil Schmargendorf. Einen Blick hinter die Ku(h)lissen kann man bei Hemme am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr werfen, www.hemme-uckermark.de.

Bei der Brandenburger Landpartie mit dabei (Auszug):

Ölmühle Katerbow, Dorfstraße 29, Temnitzquelle Ortsteil Katerbow (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), Sbd., 11–20 Uhr, So., 11–18 Uhr,

www.luisenhof-katerbow.de.

www.luisenhof-katerbow.de. Hirschhof Hildebrandt, Küsterland 19, Wittstock OT Freyenstein (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), Sbd., und So., 11–17 Uhr,

www.hirschhof-hildebrandt.de.

www.hirschhof-hildebrandt.de. Bäckerei Plentz, Dorfstraße 43, Oberkrämer OT Schwante, Sbd., 10–18 Uhr, www.plentz.de

IG Freunde alter Landtechnik, Fredersdorf-Nord, Ein- und Ausfahrt über Sebastian-Bach-Straße in Fredersdorf-Nord, Sbd., und So., 11–18 Uhr, www.freunde-alter-landtechnik.de.

Naturgut Köllnitz, Groß Schauener Hauptstraße 31, Storkow (Mark) OT Groß Schauen, Sbd., 10–18 Uhr, So., 10–17 Uhr, www.koellnitz.de.

Brieselanger Honigbiene, Ketziner Straße 3, Wustermark OT Wernitz, Sbd., und So., 11–17 Uhr, www.brieselanger-honigbiene.de.

Buckower Landfrauen, Dorfplatz in Milower Land OT Buckow, Sbd., 11–17 Uhr, www.landfrauen-hvl.de

Lan.dwirtschaftsbetrieb Ruden, Gellertstraße 3, Potsdam OT Fahrland-Krampnitz, Sbd., und So., 10–18 Uhr, www.bauernhof-ruden.de.

Kräuterwerkstatt „Kräuter Heidi“, Kammeroder Weg 4, Schwielowsee OT Ferch, Sbd., und So., 10–18 Uhr, www.kraeuter-heidi.de.

Werderaner Tannenhof, Lehniner Chaussee 19, Werder/Havel OT Plessow, Sbd., und So., 10–21 Uhr, www.werderander-tannenhof.com.

Gut Schmerwitz, Schmerwitz 8, Wiesenburg OT Schmerwitz, Sbd., und So., 11–18 Uhr, www.gut-schmerwitz.de.

Infos zur Landpartie unter: www.brandenburger-landpartie.de