Start-ups: So wächst der neue digitale Mittelstand Berlins

Start-up-Unternehmen beschäftigen in Berlin bereits 70.000 Mitarbeiter. Nun will der Senat die Zusammenarbeit mit der Branche ausbauen.

Der Senat nimmt die Start-up-Branche in ihre Mitte: Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, spricht während des ersten „RoundTable Startups“ mit Thomas Griesel (M), Gründer von Hello Fresh, und Stephan Schwarz (parteilos, für SPD), Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Berlin. Fast unbemerkt hat sich das Berliner Unternehmen „Hello Fresh“ in den vergangenen zehn Jahren von einem Start-up zu einem international agierenden Dax-Unternehmen entwickelt. 21.000 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Kreuzberg mittlerweile weltweit, der Umsatz beträgt sechs Milliarden Euro. Am Mittwoch besuchte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) das Unternehmen, um mit Vertretern der jungen, meist digitalen Unternehmen über die Zukunftsaussichten zu sprechen.

„Mein Ziel ist es, Berlin zu einem der wettbewerbsfähigsten Standorte zu machen“, sagte Giffey nach dem Treffen. Dabei sagte die Regierende Bürgermeisterin den Unternehmen weitere Unterstützung zu. Dabei gehe es vor allem darum, den Unternehmen die Möglichkeit zu schaffen, schneller dringend benötigte Fachkräfte zu rekrutieren. Start-up-Unternehmen beschäftigen in Berlin bereits 70.000 Mitarbeiter.

Start-ups: Mehr Unterstützung für ausländische Mitarbeiter

Um weitere, ausländische Mitarbeiter zu generieren, sollen diese schneller Visa und Hilfe bei der Übersiedlung nach Berlin erhalten, zum Beispiel bei der Suche nach einem Kindergarten- oder Schulplatz. „Dazu zählt auch die Unterstützung bei Themen wie Nachhaltigkeit, Talentförderung und Female Entrepreneurships ebenso wie bei Finanzierungsfragen oder der Vernetzung mit den Hochschulen und dem Mittelstand“, sagte Giffey.

Nach Ansicht von Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) wird die Größe der Start-up-Szene in Berlin noch von vielen Menschen unterschätzt. Dabei sehen zuletzt zehn Milliarden Euro Wagniskapital in neue Berliner Unternehmen geflossen – weit mehr als in jedes andere Bundesland. Nach Schwarz’ Überzeugung hat sich die Start-up-Szene fest in der Stadt verankert. „Vor zehn Jahren haben die jungen Unternehmen noch sehr für sich selbst gearbeitet; jetzt ist deutlich der Wille vorhanden, die Stadt mitzugestalten.“

Aus Sicht der Start-up-Unternehmen ist es wichtig, die Offenheit und Toleranz in der Stadt unbedingt zu erhalten, um attraktiv für Fachkräfte aus aller Welt zu bleiben. „Außerdem muss die öffentliche Hand mehr Auftraggeber für Start-ups werden“, sagte der Sprecher des Branchenverbandes der informations- und Telekommunikationstechnik Bitkom, Maxim Nohroudi.

Start-Up-Branche mahnt öffentliche Fördergelder an

Auch mehr öffentliche Fördergelder müssten fließen, um die Szene weiter wachsen zu lassen. „Wir brauchen die Start-up-Milliarde“, sagte Nohroudi. Bei der Finanzierung junger Unternehmen sei Berlin noch so abhängig von ausländischem Geld wie bei der Gasversorgung. Vor allem ausländische Investoren unterstützten Firmengründungen mit Wagniskapital.

Künftig wollen die Regierende Bürgermeisterin und der Wirtschaftssenator regelmäßig mit der Branche zusammentreffen und konkrete Verbesserungen für die Gründerszene besprechen. Auch nach außen soll die Unterstützung Berlins deutlicher werden.

Giffey kündigte an, bei ihrer kommenden Dienstreise mit einer Wirtschaftsdelegation nach Paris auch die Start-up-Szene zu beteiligen. Auch auf einer weiteren Reise Ende des Jahres nach Boston sollen Gründerinnen und Gründer Teil der Delegation sein. „Für die Landesregierung ist es wichtig, unsere Haltung gegenüber den Start-ups deutlich zu machen“, sagte Giffey.