Polizei nach Vorfall: Keine Aufnahmen im Netz verbreiten

Berlin. Die Berliner Polizei hat dazu aufgerufen, keine Bilder vom tödlichen Vorfall an einer Einkaufsstraße zu posten. "Wir bitten Zeuginnen & Zeugen, Hinweise und Mediendateien zum Geschehen #Tauentzienstraße an unser Hinweisportal zu übersenden", twitterte die Polizei am Mittwochmittag. "Bitte verbreiten Sie keine Aufnahmen vom Ereignisort im Netz. #b0806 #Charlottenburg." Im Berliner Westen war zuvor ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Mensch kam ums Leben.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-588159/2

