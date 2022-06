Berlin: Auto rast in Menschenmenge nahe Breitscheidplatz - Was wir wissen

Am Mittwoch raste ein Auto am Tauentzien in Berlin in eine Menschenmenge. Was wir bislang wissen - und was noch unbekannt ist.

Angaben der Behörden zufolge fuhr der Clio an der Ranke- Ecke Tauentzienstraße in eine Menschengruppe. Dann durchbrach das Auto das Schaufenster an der Marburger Straße und kam zum Stehen.

An der Tauentzienstraße Ecke Marburger Straße ist ein Renault Clio in die Schaufensterscheibe einer Douglas-Filiale hinein gefahren.

Tauentzien Berlin: Auto rast in Menschenmenge - Was wir wissen

Am Mittwoch ist am Kurfürstendamm in Berlin am Übergang zum Tauentzien ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Es gibt mindestens einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was bislang bekannt ist und was nicht.

Was ist passiert?

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, ist gegen 10.30 Uhr ein Auto am Kurfürstendamm Ecke Rankestraße in unmittelbarer Nähe zum Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast. Einen Block weiter, an der Ecke zur Marburger Straße, krachte der Fahrer des Wagens mit seinem silberfarbenen Renault Clio in das Schaufenster einer Douglas-Filiale. In dem Geschäft wurde niemand verletzt.

Nahe Breitscheidplatz: Auto rast in Menschenmenge - hier der vollständige Bericht

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gibt es Opfer?

Mindestens ein Mensch ist bei dem Vorfall getötet worden, die Leiche lag auf der Straße an der Kreuzung. Laut einem Sprecher der Berliner Feuerwehr gebe es fünf lebensbedrohlich Verletzte, drei schwer Verletzte sowie einen Toten. Die Zahl der leicht Verletzten wurde nicht beziffert. Der Fahrer des Unglücksfahrzeuges soll ebenfalls leicht verletzt sein. "Er braucht ebenfalls Hilfe von uns", sagte der Sprecher.

Die Zahlen der Verletzten schwankten, ersten Angaben der Feuerwehr handelte es sich zunächst um 30 Betroffene, später korrigierte ein Sprecher die Angaben auf acht, die Polizei sprach von zwölf. Die Feuerwehr richtete an der Rankestraße einen sogenannten Patientenablegeplatz ein, um die Verletzten zu versorgen.

Konnte der Fahrer gefasst werden?

Ja, die Polizei konnte den Mann festnehmen, angeblich soll er zuvor von Passanten festgehalten worden sein. Die Polizei brachte den Mann zu einer Gefangenensammelstelle, wo er befragt werden sollte. Der Fahrer des Unglücksfahrzeugs soll 29 Jahre alt und Deutsch-Armenier sein, wie die Berliner Polizei sagte und auf Twitter schrieb. Ein kurzzeitig dort aufgetauchtes Video eines Augenzeugen zeigte allerdings einen offenkundig älteren Mann.

Auto rast in Menschenmenge: Wie hat sich der Vorfall zugetragen?

Der Fahrer ist offenbar an der Kreuzung zur Rankestraße nach rechts von der Straße abgekommen und hat die Fußgänger erfasst. Danach fuhr er noch einen Block weiter, bevor er an der Ecke Marburger Straße in das Geschäft fuhr. Augenzeuge Frank W. saß gerade am Brunnen auf dem Breitscheitplatz, als er dumpfe Aufprallgeräusche und lautes Geschrei hörte. „Ich sah eine Person und Material durch die Luft fliegen.“ Danach habe der Fahrer versucht, Kontrolle über das Auto zu bekommen und Gas gegeben. „Die Fenster waren kaputt und der Wagen bereits verbeult von den ganzen Einschlägen.“ Ein weiterer Augenzeuge, dessen Auto von dem Unfallwagen gestreift wurde, erzählte, der Mann sei mit etwa 150 km/h unterwegs gewesen. Dafür gibt es aber bislang keine unabhängige Bestätigung.

Handelt es sich um einen Unfall oder einen Anschlag?

Die Hintergründe des Unfalls sind bislang völlig unklar. Denkbar wäre, dass der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat, beispielsweise wegen zu hoher Geschwindigkeit. Auch eine vorsätzliche Tat schließt die Polizei bislang nicht aus, ebenso wenig wie die Möglichkeit eines medizinischen Notfalls.

Wie laufen die Ermittlungen?

Die Polizei befragt den Fahrer des Wagens zum Hintergrund der Tat. Sie bittet zudem Zeugen, Hinweise und Mediendateien im Hinweisportal hochzuladen - und nicht in den sozialen Medien. Es ermitteln Unfallspezialisten der Verkehrspolizei sowie die Kriminalpolizei.