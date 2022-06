DLRG rettet zwei Personen vor dem Ertrinken

In Berlin retten ehrenamtliche Helfer der DLRG zwei Personen aus dem Wasser. In Brandenburg sterben drei Männer bei Badeunfällen.

Berlin/ Brandenburg. Die diesjährige Badesaison hat kaum begonnen, schon haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Hochbetrieb. Gerade die sommerlichen Temperaturen am vergangenen Pfingstwochenende sorgten für viele Einsätze am und auf dem Wasser. Die ehrenamtlichen Retter der DLRG haben zwei Personen vor dem sicheren Tod durch Ertrinken in Heckeshorn in Wannsee und im Stößensee in Spandau gerettet.

Am Pfingstmontag beobachtete die Stegwache der DLRG-Wasserrettungsstation Heckeshorn am Nachmittag eine winkende Person im Wasser, die weit von einem Hausboot abgetrieben war. Die Einsatzkräfte fuhren sofort mit dem Rettungsboot in Richtung des Schwimmers. Nach Angaben der Retterinnen und Retter konnte sich die Person gerade noch über Wasser halten, als sie mit dem Boot eintrafen. Ein Schwimmer des Rettungsbootes Adler 24 sprang ins Wasser und rettete den Mann vor dem Ertrinkungstod. „Minuten später wäre die Person unter Wasser geraten“, sagte DLRG-Sprecher Michael Neiße der Berliner Morgenpost. „Das gerade in der Nähe befindliche Arztboot der DLRG wurde zur Unterstützung gerufen.“

Nach Angaben der DLRG war die gerettete Person ansprechbar und benötigte keine weitere ärztliche Hilfe. „Wir haben die Person nach einer kurzen Erholungsphase wieder zum Hausboot gebracht, von dem sie ins Wasser gesprungen war.“

Kanufahrerin kentert und muss aus dem Stößensee gerettet werden

Eine weitere Rettungsaktion ereignete sich am Pfingstsonntag am Stößensee in Spandau. Dort hatten die DLRG-Retter beobachtet, wie eine etwa 35 Jahre alte Frau mit ihrem Kanu gekentert war und unter Wasser geraten war. Eine Rettungsschwimmerin sprang vom Steg aus ins Wasser und schwamm zur Ertrinkenden, eine weitere Rettungsschwimmerin sprang von einem alarmierten Rettungsboot aus ins Wasser. Beide brachten die gekenterte Kanufahrerin, die nicht schwimmen kann, zum Rettungsboot. Laut DLRG litt die Frau unter Atemnot und stand unter Schock. Sie wurde an Bord des Rettungsbootes erstversorgt und anschließend von einem DLRG- Arzt übernommen.

„Die DLRG kann eine positive Bilanz für das Pfingstwochenende ziehen“, sagte Neiße. „Wir haben zwei Menschen vor dem sicheren Ertrinken gerettet. Das kommt auch nicht häufig vor.“ An den 26 Rettungsstationen der DLRG in Berlin waren am Pfingstwochenende etwa 200 Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer im Einsatz. Sie verzeichneten am gesamten Pfingstwochenende 61 Einsätze.

Drei Tote Schwimmer in Brandenburg

In Brandenburg sind dagegen am vergangenen Wochenende drei Menschen beim Schwimmen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde ein 66 Jahre alter Mann, der beim Schwimmen auf dem Zenssee bei Lychen (Uckermark) vermisst wurde, tot aufgefunden. Taucher der Wasserwacht hatten den leblosen Mann am Montagnachmittag geborgen. Nach Angaben der Polizei wollte der 66-Jährige am Sonntagabend vom Strand eines Feriencamps an ein gegenüberliegendes Ufer schwimmen. Augenzeugen berichteten, dass der Schwimmer auf dem Rückweg plötzlich auf halber Strecke abtauchte und nicht wieder an die Wasseroberfläche gelangte. Wasserwacht und Feuerwehr suchten Sonntagabend und Montag zunächst erfolglos nach dem Vermissten. Dabei wurde auch eine Unterwasserdrohne eingesetzt.

Wie die „B.Z.“ berichtete, starb am Sonntagnachmittag ein 18-Jähriger im Motzener See. Der junge Mann war am Strandbad Kallinchen in Zossen (Teltow-Fläming) von einem Steg aus ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Trotz sofortiger Suchaktion konnte er nur noch leblos aufgefunden werden.

In Brandenburg an der Havel starb ein Wassersportler, als er seinem abgetriebenen Boot hinterher schwamm. Offenbar hatte er versucht, der Besatzung eines festgefahrenen Bootes zu helfen. Dabei trieb sein eigenes Boot ab. Helfer konnten ihn nur noch tot bergen. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.