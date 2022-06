Parkinson: Die Hoffnung auf Heilung kommt nach Berlin

Berlin. Für einen Pharma- und Chemiegiganten wie Bayer ist es eigentlich kaum der Rede wert. Die Filiale eines amerikanisches Start-ups, Tochterunternehmen des Konzerns, zieht mit einer kleinen zweistelligen Zahl von Mitarbeitern auf das Bayer-Gelände in Wedding.

Aber für Bayer ist BlueRock aus Boston ein so wichtiger Baustein für die Medizin der Zukunft, dass Pharma-Vorstand Stefan Oelrich persönlich die Bedeutung der Ansiedlung erklärte. Der Manager sprach von einer „Durchbruchtechnologie“, von einer Skalierung der Aktivitäten und von industrieller Wertschöpfung, die mit BlueRocks Wissen in Berlin aufgebaut werden soll. Es geht um nicht weniger als die Heilung der Volkskrankheit Parkinson. An der Erkrankung des zentralen Nervensystems, auch genannt Schüttellähmung, leiden weltweit zehn Millionen Menschen.

Parkinson: Bayer erprobt in Berlin neue Zelltherapie an zwölf Patienten

„Dies ist ein wichtiger Schritt zur Festigung unserer weltweiten Führungsposition im Bereich der Zelltherapien“, sagte Oelrich. Bayer legt bei Zell- und Gentherapien den Schwerpunkt bei seinen Zukunftsinvestitionen. Erst Ende April hatte der Konzern mit der Berliner Universitätsklinik Charité und dem Senat den Aufbau eines Zentrums für Gen- und Zelltherapie verabredet.

Die Gründer von BlueRock werden zu den Weltklasse-Forschern gezählt. Das Unternehmen gilt als weltweit führend im Umgang mit Stammzellen, die für bestimmte Funktionen ausdifferenziert und dann in den Körper eines Patienten injiziert werden. Oelrich spricht von einem „Ersatzteilkasten für das, was nicht mehr funktioniert im Körper“. Theoretisch sei man mit BlueRocks Technologie in der Lage, nicht mehr funktionstüchtige Zellen durch funktionierende auszutauschen und so viele Krankheiten zu heilen.

Erstes Anwendungsfeld ist der Kampf gegen Parkinson. Die Krankheit entsteht, weil Gehirnzellen nicht mehr ausreichend Dopamin erzeugen. Dieser Stoff sorgt dafür, dass die Befehle des Gehirns auch an den Gliedmaßen ankommen und wir etwa die Hände bewegen können. In einer ersten klinischen Studie hat BlueRock in den USA und Kanada zwölf Patienten, denen solche Gehirnzellen in unterschiedlichen Dosen injiziert werden und die damit von Parkinson geheilt werden könnten. „Alle sind wohlauf“, berichtet Oelrich nach dem ersten von drei Studienjahren.

Später müsste die Methode an noch viel mehr Patienten in Studien weiter getestet und entwickelt werden, auch in Europa, um die Zulassung der Gesundheitsbehörden zu erhalten. Denn die Risiken sind erheblich, gerade im Gehirn, falls sich die Zellen nicht wie erwartet verhalten und etwa stärker wachsen als vorgesehen. Selbst wenn alles gut klappt, wird es noch einige Jahre dauern, bis ein Mittel gegen Parkinson verfügbar sein kann. Sicher ist das nicht, wie bei jeder Entwicklung eines neuen Medikaments ist auch bei dieser „Durchbruchtechnologie“ das Risiko des Scheiterns größer als die Chance des Gelingens.

Bei BlueRock geht es aber nicht nur um Parkinson, sondern vor allem um das Wissen, die richtigen Zellen an die richtige Stelle im Körper zu bekommen. Deshalb sind weitere Anwendungsgebiete in der Planung. Man könne auch infolge von Infarkten vernarbte Herzmuskel nachwachsen lassen oder zerstörte Netzhäute von erblindeten Menschen wieder herstellen, beschreibt der Bayer-Vorstand weitere Ansätze

Start-ups werden im Bayer-Konzern „an der langen Leine“ geführt

Bayer hatte die Gründung von BlueRock 2016 gemeinsam mit einem Risiko-Kapitalgeber finanziert und für die Firma mit inzwischen 200 Beschäftigten 2019 die übrigen 60 Prozent für 600 Millionen US-Dollar erworben. Man führe das Unternehmen „an der langen Leine“, beschrieb Oelrich die Strategie, die auch für andere innovative Start-ups angewandt werde. Sie sollen das Wissen produzieren, das später auch in den Konzern einfließen soll. BlueRock wiederum soll profitieren vom beachtlichen Potenzial des Berliner Biotech-Ökosystems mit der Universitätsklinik Charité als Kern und Bayers Know-how in Vermarktung und Produktion.

